Lutte contre la désinformation : FasoCheck Association outille des journalistes sur le fact-checking lié au genre

FasoCheck Association, avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, a organisé une session de formation, du 29 au 31 mai 2024 à Ouagadougou, axée sur le fact-checking en lien avec le genre. Cette initiative avait pour but de renforcer les capacités des professionnels des médias dans la lutte contre la désinformation et les discours de haine, particulièrement ceux liés au genre. Quinze journalistes ont pris part à cet atelier de 72 heures.

FasoCheck Association, poursuit son combat contre le « désordre informationnel et le discours de haine », en mettant cette fois un accent particulier sur les questions de genre. Le mercredi 29 mai 2024, l’association a organisé un atelier pour renforcer les compétences de plusieurs journalistes sur le fact-checking en lien avec le genre.

Durant cette formation, plusieurs thèmes ont été abordés parmi lesquels « comprendre la désinformation liée au genre et ses enjeux, « Fact-checking : Qu’est-ce que c’est ? » , « Pourquoi faire du fact-checking en lien avec le genre ? ».

Adama Ki, le chargé de programme chez la Fondation Hanns Seidel, a expliqué que « les journalistes sont des relais essentiels, car ils sont directement sur le terrain. À la suite de cette formation, ils pourront implémenter les connaissances acquises, notamment en matière de fact-checking, pour lutter contre la désinformation et la malinformation. Le genre a été annexé à cette initiative parce que ce volet n’avait pas encore été suffisamment pris en compte. »

L’un des formateurs, Dr Ousmane B. Paré, a souligné l’importance de cette initiative en déclarant : « L’objectif de l’atelier est de faire en sorte que les journalistes ne soient pas eux-mêmes à l’origine de la diffusion de fausses informations. Une information venant des médias a une grande force, et si elle est fausse, elle peut causer des dégâts considérables».

Les bénéficiaires de ladite formation ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude à l’endroit des organisateurs eu égard à l’apport que ce renforcement de capacité aura sur leurs activités.

« Cette formation a été extrêmement bénéfique, c’était la première fois que je suivais une telle formation. Elle nous a permis de clarifier des notions comme la désinformation et le genre, qui sont souvent confondues », a confié Djeneba Traoré, l’une des participantes.

Zoérym Didier Sawadogo, journaliste à Nouveaux Infos et maître de cérémonie, a également partagé son expérience : « Cet atelier de formation est très utile et m’a permis d’actualiser mes compétences et connaissances dans le domaine. J’ai acquis de nouveaux outils pour mieux vérifier une information et différencier une bonne information d’une fausse. »

FasoCheck se définit comme une organisation burkinabè dédiée au développement des médias, avec pour ambition de « contribuer au développement durable par l’exploitation judicieuse du potentiel des médias ». L’association s’engage à fournir des outils et des connaissances pour que les journalistes puissent jouer un rôle clé dans la promotion d’une information vérifiée et fiable.

Augustin Sogoh SANOU

Sidway.info