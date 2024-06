Les armées burkinabe et nigérienne ont mené ensemble samedi 8 juin 2024, un assaut dans la région du Sahel qui leur ont permis de neutraliser des terroristes et de récupérer du matériel, informe l AIB. Ce sont les guetteurs aériens qui ont aperçu une colonne terroriste a motos suivies d’un Pick up, fonçant à vive allure sur la commune de Boenga, région du Sahel

Sidwaya.info