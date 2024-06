Le vendredi 07 juin 2024, la Base Aérienne 210 de Bobo-Dioulasso a été le théâtre d’une cérémonie marquante, la sortie de la première promotion des Guideurs Aériens Tactiques Avancés (GATA) des Forces Armées Nationales.

Composée de 35 stagiaires provenant de diverses unités, cette promotion a suivi une formation intensive du 03 avril au 06 juin 2024.Durant cette période, les stagiaires ont été formés pour acquérir des compétences qui, selon l’état-major des armées, leur permettront « d’atteindre un niveau inédit d’efficacité opérationnelle ».

La formation visait spécifiquement à préparer ces soldats à « coordonner l’appui aérien au profit des unités terrestres », une compétence cruciale dans les manœuvres aéroterrestres modernes a jouté l’institution.

Ainsi, les GATA joueront un rôle déterminant en guidant les avions de combat pour appuyer les troupes au sol avec précision, augmentant ainsi la sécurité et l’efficacité des opérations sur le terrain.

La cérémonie de sortie de cette promotion a rassemblé des hauts responsables militaires, les familles des stagiaires, ainsi que de nombreux invités, soulignant l’importance de cet événement. Les nouveaux diplômés, reconnus pour leur engagement et leur détermination, ont reçu leurs insignes et diplômes, symboles de leur réussite.

Cette avancé est un pas significatif vers un avenir plus sûr et plus efficace pour les opérations militaires du Burkina Faso. La formation des GATA, promet d’améliorer considérablement les capacités opérationnelles des Forces Armées Nationales, assurant ainsi une réponse plus coordonnée et efficace aux défis contemporains.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Source : état-major des armées du Burkina Faso

Direction de la Communication et des Relations Presse