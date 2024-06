06 morts et 16 blessés dans un accident de circulation sur la RN1 entre Tita et Baporo. Le car qui a quitté Ouagadougou pour Bobo-Dioulasso a achevé sa course sur le bas-côté de la route. Le conducteur aurait évité un motocycliste qui a traversé la voie.

Selon AIB, parmi les victimes décédées, on dénombre un homme, 3 femmes et 2 enfants.

08 blessés ont été évacués par les ambulances civiles à Koudougou et les 08 autres par les pompiers à Boromo

Sidwaya.info