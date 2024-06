Kantigui a ouï dire, il y a quelques semaines, qu’un drame a semé la consternation générale à Manga, la cité de l’Epervier. Il s’agit du décès de deux enfants à bas âge, tous deux n’ayant pas encore soufflé leur cinquième bougie. Mais, c’est encore plus les circonstances du drame des infortunés qui ont laissé les Mangalais dans l’affliction totale. En effet, selon les informateurs de Kantigui, les bambins se seraient glissés dans un véhicule personnel (non condamné) qui était stationné à proximité de leur aire de jeu avant de refermer la portière derrière eux. Ne sachant plus comment procéder pour ressortir, ils mourront par manque d’air, laissant parents, connaissances et le propriétaire du véhicule dans le désarroi. Tout en témoignant sa compassion aux familles éplorées, Kantigui appelle une fois de plus à la prudence générale pour éviter de tels drames qui fauchent précocement d’innocentes vies.

Solenzo : un terrain destiné à l’Armée vendu par des individus

Kantigui, de passage à Solenzo dans les Banwa, la semaine dernière, est tombé des nues, en apprenant qu’une partie d’un terrain destiné à l’Armée a été vendue par des individus indélicats.

Lire l’article dans Sidwaya numérique

https://www.sidwaya.info/numerique/2024/06/04/sidwaya-du-05-06-2024/

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89