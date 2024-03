M’bouillé Cissé : le patriotisme et l’ouverture vers le monde sont les clés du développement de la Chine

(Note de l’éditeur : Cet article reflète le point de vue de l’interviewé et pas nécessairement celui de CGTN.)

Le rapide développement économique fait de la Chine depuis plusieurs années, un modèle et un partenaire fiable pour les pays en voie de développement. L’initiative « La Ceinture et la Route », et plus récemment le « développement de haute qualité », résume la vision de la Chine d’une prospérité commune autant pour sa population, que pour celles de tous les pays du monde, vision à laquelle adhèrent notamment, la grande majorité des leaders des pays africains.

Alors que se déroulent en Chine les Deux Sessions, à savoir les réunions annuelles de l’Assemblée populaire nationale (APN) et du Comité national de la Conférence consultative politique du Peuple chinois (CCPPC), M. M’bouillé Cissé, membre du Conseil National de Transition du Mali, partage dans une interview accordée à CGTN Français, ses réflexions sur le développement de la Chine, ainsi que son impact sur le développement des pays africains.

Selon lui, plusieurs facteurs sont à la base du développement de haute qualité de la Chine. M. M’bouillé Cissé affirme en effet au sujet de la Chine que son « développement exponentiel et de haute qualité s’explique d’abord par l’éducation à la chinoise ». Il note également que « c’est le patriotisme chinois, l’amour du travail bien fait et l’ouverture vers le monde qui permettent d’aller vers un tel niveau de développement et une telle productivité ».

Concernant la contribution de la politique chinoise au développement de l’Afrique, M. M’bouillé Cissé estime que « l’initiative ‘la Ceinture et la Route’ est une très bonne chose ». Il souligne que « contrairement à d’autres coopérations, elle tient des réalités locales en Afrique ». Si un bilan s’impose après plus d’une décennie de mise en œuvre, il se réjouit que ce cadre de coopération entre la Chine et l’Afrique prenne en considération les « atouts africains en termes d’infrastructures d’interconnexion pour aller vers le développement des transports ».

(Interview réalisée par : Journal malien Malikilé)