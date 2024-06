Médias : Le super Galian 2024 Jugé infructueux, la villa sera réattribuée en 2025

La 27ème édition des Prix Galian, une compétition prestigieuse récompensant les meilleures œuvres journalistiques et techniques, s’est achevée dans la nuit du vendredi 14 juin 2024 sans attribuer le Super Galian. Aucune œuvre n’ayant atteint la note minimale requise de 17/20, la villa d’une valeur de 18,5 millions de francs CFA, destinée au lauréat, sera remise en compétition pour l’édition 2025.

« Comme vous le savez, c’est une question de moyenne. Donc, quand on n’a pas un candidat qui obtient une moyenne qui nous permet d’accéder au Super Galian, c’est triste (…) Je pense que personne n’a démérité, personne n’a perdu ce soir », a déclaré Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre en charge de la Communication.

Le ministre a également exprimé sa gratitude envers tous les journalistes et communicateurs, soulignant leur résilience et les appelant à être en première ligne de « toutes les actions et offensives pour reconquérir le territoire et assurer la souveraineté du pays ».

Le prix Super Galian de cette année comprenait une villa de type F3, généreusement offerte par Kastor Immobilier, ainsi qu’une enveloppe de 3 millions de francs CFA fournie par le ministère de la Communication. L’absence de lauréat signifie que cette villa, une récompense très convoitée, sera de nouveau en jeu lors de la prochaine édition.

En dépit de l’absence de lauréat pour le Super Galian, plusieurs autres prix spéciaux et officiels ont été distribués, reconnaissant les contributions exceptionnelles des professionnels des médias. Parmi les lauréats, on compte Abdoulaye Balboné, Djakaridja Siribié, Mahamadi Sebogo et le photographe José-Marie Zoeringré des Éditions Sidwaya, qui ont remporté six prix spéciaux.

D’autres lauréats ont été egalement couronnés au cours de la soirée, il sagit entre autres des journalistes, Liradan Philippe Ada, Rasmata Ouedraogo de la RTB, Herman Bassolé de Lefaso.net, et Tinga Paul Basile Sama de Fas7.

Cette situation souligne l’exigence et la rigueur des critères du Super Galian, tout en laissant espérer que les prochaines productions journalistiques et techniques atteindront les standards requis pour remporter ce prix prestigieux en 2025.

Les Galian 2024 ont vu 47 candidatures avec 94 œuvres dans la catégorie presse écrite, 57 candidatures avec 114 œuvres dans la catégorie radiodiffusion sonore et télévisuelle en langue française, 30 candidatures avec 60 œuvres dans la catégorie presse en ligne, et 14 candidatures avec 28 œuvres dans la catégorie langues nationales.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info