Effort de Paix : Un burkinabè d’origine chinoise apporte 44 Millions de Francs CFA

Li Yubao, un Burkinabè d’origine chinoise, a marqué les esprits le vendredi 14 juin 2024 en offrant généreusement 44 millions de francs CFA pour soutenir l’effort de paix au Burkina Faso. Ce geste, symbolisant une profonde fraternité et solidarité, a été accueilli avec gratitude et admiration par les autorités burkinabè.

Lors de la cérémonie de remise, Li Yubao a exprimé sa reconnaissance envers les autorités burkinabè et a promis que d’autres initiatives suivront, toutes visant à soutenir le pays dans ses efforts de développement et de sécurité.

La donation de Li Yubao est particulièrement symbolique, non seulement pour son montant substantiel, mais aussi pour l’esprit de fraternité et de solidarité qu’elle incarne. Le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré, a salué à sa juste valeur ce geste patriotique.

Li Yubao, président-directeur général de China Yunhong International Holding, une entreprise implantée au Burkina Faso avec de nombreux projets en développement, incarne parfaitement l’intégration et la solidarité transcendant les origines. Son exemple démontre que la contribution à la paix et au développement du Burkina Faso est l’affaire de tous, que l’on soit Burkinabè de souche ou d’adoption.

La donation de Li Yubao est plus qu’un simple geste financier ; elle est un symbole puissant de l’unité et de l’engagement de tous les citoyens, quel que soit leur parcours, pour un Burkina Faso en paix et prospère.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info