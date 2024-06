Les agences gouvernementales de Médine ont collaboré sans faille pour achever le transport de tous les pèlerins restants vers La Mecque et les lieux saints pour accomplir le Hajj de cette année, rapporte l’agence saoudienne de la presse (SPA).

Les pèlerins voyagent en bus depuis leur résidence dans la région centrale, ce qui garantit des heures d’arrivée et de départ précises grâce à un plan de répartition prédéterminé qui prend en compte la nécessité d’un déplacement efficace de centaines de bus en temps opportun.

Depuis la gare routière centrale, les bus se sont dirigés sans encombre vers La Mecque et les lieux saints sur l’autoroute d’Al Hijrah.

Les pèlerins optant pour le train sont partis du chemin de fer à grande vitesse Haramain, où on leur a offert tous les services de sécurité, de santé et d’orientation nécessaires.

L’ensemble du processus a été supervisé de manière approfondie par le Comité du Hajj et de la Visite de la région de Médine grâce à la technologie et aux canaux de communication directe entre les différentes entités qui surveillent et suivent les bus de pèlerins.

Le ministère du Hajj et de la Omra et plusieurs autres entités ont tous participé, travaillant en étroite coordination avec les autorités de sécurité et le service de circulation de Médine pour assurer le départ réussi le cinquième de Dhu al-Hijjah de tous les bus dans le délai imparti.

Le personnel de sécurité a joué un rôle central dans la protection des pèlerins le long de l’autoroute d’Al Hijrah, longue de 450 kilomètres, qui relie Médine à La Mecque. Ils se sont efforcés de maintenir la sécurité publique et de faciliter le déplacement rapide de milliers de pèlerins voyageant à bord de centaines de bus dans un délai maximum de 24 heures. Cela a nécessité la mise en œuvre d’un plan de contrôle de sécurité complet et la désignation d’aires de repos le long de l’autoroute pour assurer le bien-être des pèlerins jusqu’à leur arrivée en toute sécurité à La Mecque.

Le programme de répartition s’est achevé le sixième de Dhu al-Hijjah avec le transport d’un convoi spécial de pèlerins malades et hospitalisés qui étaient sous la supervision directe du ministère de la Santé. Cette opération a impliqué des ambulances dotées de personnel médical pour permettre aux pèlerins ayant des problèmes de santé de remplir confortablement leur obligation religieuse et d’assister au Jour d’Arafat avec la grande congrégation.

Cet effort humanitaire annuel témoigne de l’engagement du Royaume à garantir un Hajj fluide et accessible à tous les pèlerins.

