Ministère de la Communication: les partenaires honorés

Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) a organisé, le vendredi 6 décembre 2024 la Ire édition de la nuit des partenaires. C’était une occasion pour instaurer une tribune de reconnaissance, d’hommage aux partenaires du MCCAT.

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme est reconnaissant du soutien de ses partenaires dans la réalisation de sa mission. Pour leur témoigner sa gratitude, le département a organisé, le vendredi 6 décembre 2024 la Ire édition de la nuit des partenaires. Selon l’ex-ministre en charge de la communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, la nuit des partenaires est une initiative qui vise à célébrer les partenaires qui soutiennent les actions et les événements majeurs de son département.

Elle a pour objectif principal d’instaurer une tribune de reconnaissance, d’hommage aux partenaires du ministère, a-t-il expliqué. Il a aussi relevé qu’elle s’inscrit dans la logique de gratitude essentielle pour la pérennité des actions du ministère. « A travers cette nuit, le département montre son engagement à créer un environnement où chaque contribution est reconnue et valorisée, renforçant ainsi le tissu partenarial au service du développement durable du Burkina », a soutenu le ministre.

A l’en croire, le MCCAT, grâce à l’accompagnement de personnes physique et morale, a organisé avec succès des événementiels de diverses envergures dans le cadre de ses activités. « Il était important pour nous de créer ce cadre idéal et traduire solennellement nos propos à toutes ses bonnes volontés qui nous ont bien accompagnés dans notre marche », a-t-il souligné.

Faire rayonner la culture

Le ministre s’est en outre réjoui que malgré la guerre contre l’hydre terroriste qui mobilise une grande partie des biens humain et matériel, les secteurs de la communication, de la culture, des arts et du tourisme continuent de rayonner à travers l’organisation d’événementiels d’envergure nationale et internationale.

Il s’agit notamment du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), de la Semaine nationale de la culture (SNC), du concours « Prix Galian », des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO), de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), du Prix national de l’entrepreneur touristique, de la Nuit des Lompolo, du Symposium international de sculptures sur granite de Loango et du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO).

L’organisation de ces événements et la mise en œuvre des activités du secteur privé de notre domaine, dans un contexte aussi difficile, demande une mobilisation sans faille. C’est pourquoi, M. Ouédraogo a salué tous les partenaires qui ont opté pour les objectifs et la vision du ministère et qui ont apporté leur précieux soutien. Le secrétaire général du MCCAT, Bètamou Fidèle Aymar Tamini, s’est réjoui de la mobilisation des partenaires pour cette première édition de la nuit des Partenaires. Il a aussi exprimé sa gratitude aux bonnes volontés qui ont soutenu les activités du ministère.

Abdoulaye BALBONE

Valentin Kaboré

(Collaborateur)