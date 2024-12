Reconquête du territoire: 1 005 637 PDI de retour dans leur localité

Le ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité a tenu sa 2e session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM). Cette session placée sur le thème « Consolidation des retours des PDI dans leurs localités d’origine : enjeux, défis et perspectives pour le MAHSN ? », a eu lieu, vendredi 6 décembre 2024, à Ouagadougou.

Le Ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité (MAHS) mène la réflexion sur les questions majeures en vue de définir des orientations pour être plus efficace dans ses actions. A cet effet, le département a tenu sa 2e session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM), sur le thème : « Consolidation des retours des PDI dans leurs localités d’origine : enjeux, défis et perspectives pour le MAHSN ? ». La cérémonie d’ouverture, présidée par la ministre en charge de l’action humanitaire, Nandy Somé, a eu lieu, dans la matinée du vendredi 6 décembre 2024, à Ouagadougou.

Selon elle, cette session vise à réexaminer leurs planifications et interventions sur les prochaines années dans la dynamique de la consoli-dation des retours des Personnes déplacées internes (PDI), tout en tenant compte des orientations des plus hautes autorités nationales. A en croire, Mme Somé, les documents soumis à l’examen de cette instance statutaire ont permis d’apporter des réponses appropriées aux besoins des PDI ainsi que des autres cibles de son département. Ces documents sont : l’examen et adoption du plan triennal 2025-2027 du MAHS, l’examen et l’adoption du programme d’activités 2025 du ministère et l’adoption de recommandations. Pour le directeur général des études et des statistiques sectoriels du ministère en charge de la solidarité, Ousmane Bélem, cette 2e session du CASEM a permis de faire l’état des lieux de la mise en œuvre du programme d’activités de leur département en 2024.

Plus de 1 million de PDI ont rejoint leurs localités

« Le rapport d’activités au 30 septembre 2024 présente un taux d’exécution sur le plan physique et financier respectif de 69,18% et 69, 29%. L’exécution des activités se poursuit et en début d’année 2025 nous allons élaborer le rapport global au titre de l’année 2024 afin de faire le point des activités réalisées durant cette période », a-t-il signifié. En outre, la ministre Somé a souligné que le gouvernement burkinabè a fait de la reconquête du territoire et du retour des PDI dans leurs localités d’origines son cheval de bataille.

De ce fait, a poursuivi Mme Somé, les actions engagées dans ce cadre ont favorisé au 30 novembre 2024, un retour effectif dans plus de 650 localités de 1 005 637 PDI constituant 105 040 ménages. « Pour atteindre ces résultats, notre département a apporté une contribution substantielle à travers la mise en place d’un plan de soutien aux PDI, aux personnes pauvres et vulnérables et autres personnes affectées par le terrorisme.

Ce soutien a consisté entre autres en dotation alimentaire, en dotation d’articles ménagers essentiels, la prise en charge psychologique et en appui à la formation

professionnelle », a relevé la cheffe du département en charge de l’action humanitaire. Par ailleurs, Mme Somé a expliqué que ces interventions ont eu pour objectifs de préserver la dignité de ces personnes vulnérables, de reconstituer leurs moyens d’existence et de faire d’eux des acteurs de développement de leurs communautés et de la nation burkinabè en général.

Aussi, elle a soutenu que le pays des Hommes intègres s’est doté de référentiels

orientant la gestion de la crise humanitaire, parmi lesquels se trouvent la stratégie nationale de relèvement des personnes déplacées internes et des communautés d’accueil 2023-2027 et le plan national de réponse humanitaire élaborée annuellement. Toutefois, la

responsable du ministère a salué l’ensemble de ses collaborateurs pour leur dévouement à apporter un soutien indispensable aux personnes vulnérables notamment celles retournées dans leurs localités d’origine malgré la modestie des moyens qui leur sont alloués.

Cédric BOLOUVI