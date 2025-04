Ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants : le programme d’activités 2025 en examen

Le ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants a tenu, jeudi 10 avril 2025, à Ouagadougou, sa première session de l’année en cours du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM).

Les acteurs du ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants se sont réunis pour leur première session du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de l’année en cours. L’événement a été présidé par le ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé, dans

la matinée du 10 avril 2025, à Ouagadougou. Placé sur le thème : « Adoption du programme d’activités 2025 du ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants », ce rendez-vous a donné l’occasion aux membres statutaires du CASEM de se pencher sur les préoccupations d’actualité et d’intérêt pour ce département ministériel. A entendre, le général Simporé, il s’agit de la dématéria-lisation des procédures applicables au ministère en charge de la défense et de l’accompagnement à la reconversion des personnels des forces armées nationales dans le domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique et la sécurisation du foncier militaire.

Au cours de la rencontre, le bilan des opérations de reconquête du territoire, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sera également au menu des échanges. Le ministre de la Défense a ajouté que le CASEM se tient conformément aux dispositions du décret N 2005-483 portant création attribution, composition et fonctionnement des organes d’administration, de gestion et d’évaluation au sein des départements ministériels. « C’est donc pour sacrifier à cette exigence règlementaire que notre ministère tient la présente session du CASEM à l’effet d’adopter le programme d’activités », a-t-il laissé entendre. Le ministre chargé de la Défense nationale a également invité les participants à s’approprier les différentes thématiques qui feront l’objet de communication. En outre, il a confié qu’il attend de cette rencontre des discussions constructives et des recommandations. Cela, pour qu’au sortir de ce CASEM l’on puisse écrire une nouvelle page de l’histoire du département de la Défense nationale.

Evariste YODA