Ministère de l’Economie et des Finances : 287 agents et partenaires distingués

Le ministère de l’Economie et des Finances a célébré le mérite de 287 agents et partenaires à travers des déclarations, le vendredi 13 décembre 2024, à Ouagadougou.

Ils sont 287 agents et partenaires du ministère de l’Economie et des Finances dont le mérite a été célébré par leur département pour services rendus à la nation, à travers des distinctions honorifiques, le 13 décembre 2024, à Ouagadougou, dans l’enceinte de la direction générale des douanes. Ils sont 38 à recevoir la médaille de Chevalier de l’Ordre de l’Etalon, 67 la médaille de Chevalier de l’Ordre du mérite burkinabè, 147 dans l’Ordre du mérite de l’Economie et des Finances, 35 dans la médaille d’Honneur des douanes. La cérémonie de décoration a été présidée par le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubacar Nacanabo, en présence de la ministre déléguée chargée du Budget et du ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé. Collaborateurs, parents, amis et proches des récipiendaires ont également été témoins de cette cérémonie de distinction.

Pour le ministre Nacanabo, ces distinctions s’inscrivent dans la tradition de son département de récompenser le mérite des hommes et des femmes qui se sont distingués par leur ardeur au travail, leur conscience professionnelle et leur sens élevé du service public dans les domaines de l’économie, des finances, de la comptabilité et de la fiscalité.

« Cette cérémonie est bien plus qu’une reconnaissance officielle. Elle symbolise la gratitude de toute une nation envers ses dignes filles et fils qui, avec abnégation et passion, œuvrent chaque jour pour écrire les plus belles pages de notre histoire collective », a-t-il laissé entendre. Mieux, a-t-il poursuivi, il s’agit d’un hommage à des bâtisseurs, des visionnaires, des artisans de l’avenir, à des femmes et des hommes qui ont compris que servir son pays est un privilège et un devoir sacré, que l’excellence n’est pas une option mais une obligation.

Ne pas décevoir

Cette cérémonie a servi de tribune au ministre Nacanabo pour rappeler le rôle combien essentiel que son département joue et doit jouer pour le développement socioéconomique du Burkina. « Le ministère de l’Economie et des Finances est le cœur battant de notre administration publique. De votre engagement dépend non seulement la stabilité économique de notre pays, mais aussi la réalisation de nos rêves communs : un Burkina Faso résilient, prospère et rayonnant », a-t-il soutenu.

Cette reconnaissance de la nation n’a pas laissé indifférents les récipiendaires. Après 18 années d’administration douanière, l’inspectrice de douane Nathalie Ouattara s’est réjouie de cette médaille d’Honneur de la douane qui lui a été décernée. « C’est une immense joie de voir la nation reconnaitre nos efforts accomplis durant toutes ces années de services. Nous exprimons notre gratitude aux autorités pour cette distinction, mais aussi à nos collaborateurs », a-t-elle confié. Pour Mme Ouattara, cette décoration est une invite à mieux servir la nation, à être un modèle, surtout pour les jeunes générations.

C’est au soir de ses 22 ans de services à la nation que l’inspecteur du Trésor, Abdramane Kiemdé, par ailleurs directeur des risques, des recouvrements et du contentieux du Fonds national de la finance inclusive (FONAFI), s’est vu décerné la médaille de l’Ordre de mérite de l’Economie et des Finances, avec agrafe finance. « Certes, c’est une reconnaissance de ce que nous avons pu donner à la nation, mais c’est aussi une grâce. Car, il y a des gens qui méritent d’être décorés mais qui n’ont pas été désignés. C’est Dieu qui a voulu que nous soyons distingués », a-t-il confié. Pour M. Kiemdé, cette médaille est un appel à mieux faire et il s’engage à ne pas décevoir ceux qui l’ont proposé à cette reconnaissance de la nation.

Mahamadi SEBOGO

windmad76@gmail.com