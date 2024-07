Ministère en charge de la communication : une séance aérobic pour débuter la saison sportive 2024

Le Ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme (MCCAT), a lancé ce jeudi 4 juillet 2024 à Ouagadougou, sa saison sportive de l’année, par une séance d’aérobic.

Ils étaient nombreux ces agents des structures déconcentrées et centrales du Ministère de la communication, de la culture des arts et du tourisme (MCCAT), à prendre d’assaut le plateau omnisports du BBDA ce jeudi 4 juillet 2024, dans le cadre du lancement de la saison sportive 2024 du département. Pour le ministre d’Etat en charge de la communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, cette saison sportive donnera l’occasion aux travailleurs de se rencontrer autour du sport et des loisirs, et de rivaliser d’ardeurs et de talents à travers diverses disciplines telles que le football, les jeux de scrabble, de damier, de cartes et de pétanque. Le ministre Ouédraogo a informé que des séances d’aérobic réuniront périodiquement les acteurs du département au sein des différentes structures afin d’améliorer leur bien-être physique et mental. Déjà, le ministre a salué le dynamisme de la « cellule sport et loisirs » du ministère qui travaille à renforcer la cohésion sociale au sein de son département ministériel.

Pour ce premier rendez-vous marquant le clap de départ, le plateau du BBDA a refusé du monde. Cela témoigne, selon le ministre d’Etat, de l’engouement autour de l’évènement. Le patron de la cérémonie, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Boubakar Savadogo, a exhorté les travailleurs à faire de cette initiative un véritable succès. Il a renchéri en vantant les mérites du sport, tout en rappelant que la pratique des disciplines sportives est gage de cohésion sociale et de paix.

Outre les travailleurs du MCCAT, d’illustres personnalités sportives et artistiques, notamment l’ancien footballeur international Jonathan Pitroipa et le célèbre sculpteur Siriki Ky ont joint leur image à la cérémonie de lancement.

Crépin OUEDRAOGO

(Collaborateur)