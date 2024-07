Tirage au sort des éliminatoires / CAN 2025 : les Etalons relativement préservés

Le tirage au sort des groupes des éliminatoires de la CAN 2025 qui a eu lieu,le 4 juillet à Johannesburg, en Afrique du Sud, a logé le Burkina Faso dans le groupe L en compagnie du Sénégal, du Malawi et du Burundi. Seuls les deux premiers de la poule se qualifieront pour Maroc 2025.

Les 48 pays africains qualifiés à disputer les éliminatoires de la CAN 2025 sont situés, depuis hier 4 juillet, sur leur groupe et leurs adversaires. Ils ont été repartis dans 12 poules de quatre lors d’un tirage au sort à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le Burkina Faso, rétrogradé au 14e rang africain lors du dernier classement FIFA et évincé comme tête de poules, s’attendait à tomber sur un cador africain. Ce sera alors le Sénégal de Sadio Mané et du coach Aliou Cissé, dans un groupe L que complètent le Burundi et le Malawi. Il ne pouvait pas en être autrement au regard du parcours mitigé des Etalons lors de la dernière CAN en Côte d’Ivoire (éliminés en 8e de finale par le Mali) et les prestations poussives ces dernières semaines en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le moins que l’on puisse dire c’est que le Burkina s’en sort plutôt bien. Edmond Tapsoba et ses coéquipiers devraient, en principe, tirer leur épingle du jeu dans ce groupe en arrachant l’un des deux tickets qualificatifs pour Maroc 2025, même avec des Lions de la Téranga comme épouvantail de cette poule. Car leurs deux autres adversaires, le Malawi et le Burundi, considérés comme les deux petits poucets du groupe au vu des statistiques, n’ont jamais réussi à vaincre les Etalons. Pour preuve, en six confrontations dans leur histoire, les Flammes du Malawi n’ont pas encore arraché la moindre victoire face aux Etalons. Leurs dernières rencontres remontent à novembre 2020 en éliminatoires de la CAN 2021 et s’étaient soldées par une victoire des Etalons (3-1) au stade du 4-Août et un match nul vierge au retour à Blantyre. Quant aux Hirondelles du Burundi, ils ont toujours été dominés lors des sept confrontations face aux Etalons. Au cours de leurs deux derniers matchs en juin et octobre 2008, le Burkina a, à chaque fois, pris le dessus sur ses adversaires respectivement par le score de 2-0 à Ouagadougou et 3-1 à Bujumbura.

En plus, le Malawi est à seulement trois participations en phase finale de CAN

(1984, 2010 et 2021) tandis que le Burundi n’en est qu’à une seule, avec une qualification historique en 2019 en Egypte. Certes, les Etalons inquiètent ces derniers mois par des résultats en-deçà des attentes et des contenus de matchs pauvres. Mais ce serait un cataclysme s’ils n’arrivent pas à se qualifier dans ce groupe, à priori largement à sa portée, malgré la présence des champions, d’Afrique 2021, sénégalais. Pour ne pas se laisser surprendre, Brama Traoré et ses poulains doivent faire le plein de points face aux deux poucets du groupe et bien négocier les deux chocs contre le Sénégal, surtout que le ministre en charge des sports, Boubakar Savadogo, a donné l’assurance que le stade du 4-Aout sera opérationnel pour le prochain match des Etalons. En tous les cas, les éliminatoires de la CAN 2025 débutent en septembre prochain. Et la phase finale de la 35e édition est prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Sié Simplice HIEN

Les 12 groupes des éliminatoires de la CAN 2025

Groupe A : Tunisie, Madagascar, Comores, Gambie,

Groupe B : Maroc, Gabon, Centrafrique, Lesotho,

Groupe C : Egypte, Cap-Vert, Mauritanie, Botswana,

Groupe D : Nigeria, Bénin, Libye, Rwanda,

Groupe E : Algérie, Guinée équatoriale, Togo, Liberia,

Groupe F : Ghana, Angola, Soudan, Niger,

Groupe G : Côte d’Ivoire, Zambie, Sierra Leone, Tchad,

Groupe H : R. D. Congo, Guinée, Tanzanie, Ethiopie,

Groupe I : Mali, Mozambique, Guinée-Bissau, Eswatini,

Groupe J : Cameroun, Namibie, Kenya, Zimbabwe,

Groupe K : Afrique du Sud, Ouganda, Congo, Soudan du Sud,

Groupe L : Sénégal, Burkina Faso, Malawi, Burundi.