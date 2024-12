Montée des couleurs : La fibre patriotique manifestée à Riyad

Présente à Riyad dans le cadre de la 16e session de la Conférence des Parties (COP16) de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD), la délégation burkinabè a pris part à la cérémonie de montée des couleurs dans la matinée du lundi 2 décembre 2024 à l’Ambassade du Burkina Faso en Arabie Saoudite.

Comme il est de coutume, chaque premier lundi du mois, l’Ambassade du Burkina Faso en Arabie Saoudite sacrifie à la traditionnelle montée des couleurs aux côtés de leurs compatriotes résidant en Arabie Saoudite. Ce lundi 2 décembre 2024, c’est la délégation burkinabè participant à la 16e session de la Conférence des Parties (COP16) de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD), qui est allée faire vibrer sa fibre patriotique à la représentation de la diplomatie burkinabè à Riyad, en Arabie Saoudite. La cérémonie a été présidée par l’Ambassadeur du Burkina Faso en Arabie Saoudite Boukary Savadogo, en compagnie du Secrétaire général de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement Bouraïma Kouanda, représentant le Chef de la délégation le ministre Roger BARO.

Les délégués et leurs compatriotes ont à l’unisson exprimé leur patriotisme en entonnant le « Dytaniê ». Pour l’Ambassadeur Boukary Savadogo, c’est une première que l’Ambassade voit une forte délégation venue du Burkina Faso pour participer à la montée des couleurs. Il a dans son message souhaité à la délégation un bon séjour et plein succès dans les travaux de la COP 16 qui débute ce lundi 2 décembre 2024. En outre il a lancé un appel à l’ensemble des compatriotes à plus d’engagements patriotiques et à d’aptitude à mieux servir leur chère patrie. Le Secrétaire général Bouraïma Kouanda a au nom du ministre Roger Baro remercié l’Ambassadeur et l’ensemble des compatriotes pour l’accueil chaleureux et hospitalier réservé aux délégués depuis leur arrivée sur le sol saoudien. Le représentant du ministre a signé dans le livre d’or de l’Ambassade où il a traduit sa reconnaissance au premier responsable de la diplomatie burkinabè à Riyad, pour le chaleureux réservé à la délégation burkinabè.

Paténéma Oumar OUEDRAOGO

Riyad (Arabie Saoudite)