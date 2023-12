Musique : Bangoss Sangaré, nouvel ambassadeur des mélodies san

Avec un album de huit titres, Bangoss Sangaré entend se faire connaitre au Burkina Faso et valoriser les mélodies san.

Face à l’insécurité au Burkina Faso, Bangoss Sangaré prône la solidarité. Pour cela, l’enfant de Kiembara, un département situé dans la province du Sourou, débarque sur la scène musicale burkinabè avec un premier album intitulé ‘’Ka Koukou Bonma’’ qui signifie ’’Soyez solidaires’’. La première chanson de l’opus, qui est aussi le titre éponyme de l’œuvre, est une interpellation des Burkinabè sur la nécessité de protéger le pays des hommes intègres face au terrorisme.

« Le titre de l’album traite de la cohésion sociale, de l’entente, l’humanisme et du respect d’autrui. Des valeurs qui contribuent à bâtir un pays. Ce titre invite également nos hommes politiques et la société civile à cultiver l’amour du pardon», dit-il. L’opus, une autoproduction, rend aussi hommage dans le titre ‘’J’accuse’’ aux Forces de défense et de sécurité(FDS) « qui travaillent jours et nuits pour ramener la paix au pays des hommes intègres ».

Le bienfait et Dieu sont d’autres thèmes traités par Bangoss Sangaré (de son vrai nom Guirognané Sangaré) qui rêve de mettre en valeur les mélodies san sur la carte des musiques médiatiquement connues et consommées au Burkina Faso. Informaticien de formation et actuellement en poste au Centre hospitalier et universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO), il se donne les moyens d’avoir une belle carrière comme ses musiciens préférés, à savoir Nick Dombi , Floby, Tim Winse et Victor Deme.

Alassane KERE