CSC : La directrice générale des Éditions Sidwaya, Assétou Badoh/Guiré et deux de ses collaborateurs distingués

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a décoré des responsables des Editions Sidwaya ce vendredi 29 décembre 2023 au siège de l’institution. La directrice générale, Assétou Badoh/Guiré, a été élevée au grade d’Officier de l’Ordre de l’Etalon.

Le directeur des rédactions, Jean Marie Toé, et l’ancien directeur de l’AIB, Alban Kini, ont été faits Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication avec agrafe Radiotélévision-Presse Écrite.

« Dans une société où de plus en plus de gens, pour se faire une place au soleil, choisissent la voix de la facilité, celle de la courte échelle ; vous, avez choisi la voie de l’effort, vous avez choisi de retrousser les manches pour servir avec dévouement et loyauté l’intérêt général. Vous avez fait le bon choix et c’est pour cela que la nation vous est reconnaissante. Ces médailles qui vous sont destinées, vous pourrez les arborer avec une légitime fierté », a déclaré aux récipiendaires, le président du Conseil supérieur de la communication. Abdoulazize Bamogo.

Sidwaya.info