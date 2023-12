Coopération : Le Premier ministre reçoit des universitaires russes

Le Premier ministre Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla a reçu en audience une délégation des responsables de l’Université Synergy de Moscou, le 27 décembre 2023 à Ouagadougou.

Pour le président de la corporation Synergy, Vadim Lobov, Synergy est une université basée à Moscou qui adopte un modèle de formation à temps plein, couvrant un spectre éducatif allant de la maternelle à l’enseignement supérieur.

« En plus de son engagement dans l’éducation, l’établissement intègre une école de business et une académie faisant d’elle une institution complète. Actuellement, elle compte plus de 200 000 étudiants dont près de 10 % sont des étudiants étrangers », a-t-il affirmé.

Pour le Premier Ministre, les présentations sont magnifiques, même si la langue russe est peu répandue au Burkina Faso.

