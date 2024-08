Musique: Elie Kamano en soutien à l’AES

L’artiste reggae-man guinéen, Elie Kamano, a dédicacé son nouvel album de 18 titres intitulé : « Soutien à l’AES », le mardi 27 août 2024, à Ouagadougou.

L’artiste reggaeman guinéen, Elie Kamano, de son vrai nom Djéliman Kamano, est en tournée panafricaine dans les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Présent au pays des Hommes intègres, il a, à l’occasion, animé une conférence de presse pour la dédicace de son nouvel album intitulé : « Soutien à l’AES », le mardi 27 août 2024, à Ouagadougou. Le nouveau maxi entièrement chanté en Français est composé de 18 titres, avec des chansons phares telles que, « CEDEAO », « Sans blague », « Dans ça ? », « Africa » et « AES ».

L’album, selon l’artiste est disponible sur clé USB au prix de 5 000 F CFA. M. Kamano a confié que les origines de son panafricanisme sont au pays des Hommes intègres, où il est venu pour la première fois en 2009. Il a, par ailleurs, déclaré être aujourd’hui dans une logique qui est celle de pérenniser les acquis du reggae qui, à son avis, est une arme. « Mon album est à la fois dénonciateur et poignant, en décrivant sans détour les défis et les réalités des pays du Sahel », a-t-il dit. M. Kamano a en outre affirmé que pour lui, même si « la Guinée ne s’inscrit plus » dans la dynamique des Etats de AES, il est impossible qu’il trahisse le combat de ces populations et de leurs dirigeants.

« Je veux faire entendre ma voix à travers cette tournée, afin d’encourager ces trois présidents (Goïta, Tiani et Traoré) dans leur élan de mettre en place les vrais fondements de l’unité africaine », a-t-il déclaré. Selon le reggae man, un « grand concert » est prévu dans son programme, pour récolter des fonds afin de soutenir les efforts des Forces de défense et de sécurité (FDS) engagées dans la lutte.

A la question de savoir quelle est son appréciation par rapport à la prise de position de son devancier Tiken Jah Fakoly, le reggaeman guinéen a soutenu qu’aucune action humaine n’est parfaite. Mais, a ajouté Elie Kamano, il est important de ne pas se focaliser sur leurs défauts, mais sur les actions qu’ils mènent pour la souveraineté de leur peuple. L’artiste Elie Kamano est originaire de Guéckédou en Guinée forestière. Il est un chanteur, auteur et compositeur guinéen. Il a été reçu en audience, le 5 août dernier, à Niamey, par le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), Abdourahamane Tiani.

Donald NIKIEMA

Cédric BOLOUVI

(Stagiaire)