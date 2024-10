Niamey : Pose de la première pierre des travaux de construction de 1000 logements abordables dans la localité de Sorey

Le représentant du Premier Ministre, le Col-Major Garba Hakimi, ministre chargé de la santé a procédé, ce mardi 1er octobre 2024, à la pose de la première pierre des travaux de construction de 1000 logements sociaux abordables dans la localité de Sorey (environs de Niamey), dénommée » La cité de la Refondation « .

Cette initiative entrant dans le cadre du Programme de construction de la cité moderne dénommée » La cité de la Refondation » vise dans un premier temps la réalisation de 200 logements abordables dans un délai de 12 mois. Ces travaux seront effectués conjointement par la Société Nigérienne d’Urbanisme et de Construction Immobilière (SONUCI) et le Groupe BANGA IMMOBILIER.

En lançant ces travaux, le représentant du premier ministre, le Colonel-major Garba Hakimi, ministre de la santé publique, a rappelé que, le 22 et 26 août 2024, la SONUCI et le Groupe BANGA IMMOBILIER ont respectivement signé un Mémorandum d’Entente et une Convention cadre pour la réalisation du projet de construction d’une cité moderne de 1000 logements abordables.

« Par la grâce d’Allah, nous nous trouvons ici, en ce 1er octobre 2024, pour procéder au lancement des travaux y relatifs pour une première phase de 200 logements. L’Habitat constitue un besoin fondamental dans la vie de l’homme. Il se définit à travers ses composantes physiques essentielles que sont le logement, la voirie, les réseaux divers et les équipements communautaires », a indiqué le ministre Garba Hakimi.

« L’Etat du Niger résolument soucieux du bien-être de ses populations tant en zones rurales que dans les centres urbains où les conditions de vie et d’habitat ne font que se dégrader, a décidé de faire du secteur de développement urbain et de l’habitat, un secteur prioritaire devant pleinement participer au développement économique et social du pays » a souligné le responsable gouvernrmental pour qui »cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme de Résilience pour la Sauvegarde de la Patrie adopté pour la Période 2024 à 2026, pour le secteur du développement urbain et de l’habitat, l’effet sectoriel 3.9. « les populations ont accès à un meilleur cadre de vie et à des logements décents ».

Pour sa part, le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, M. Salissou Sahirou Adamou a d’abord souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les participants en précisant que » la Société Nigérienne d’Urbanisme et de Construction Immobilière (SONUCI SA) et le Groupe BANGA IMMOBILIER ont signé un Mémorandum d’entente pour la construction de 5000 logements abordables suivi d’une convention cadre pour la réalisation d’une première tranche de la construction d’une cité moderne de 1000 logements économiques abordables répartis de 300 logements de type F2; 400 logements de type F3; 300 logements de type F4. »

Le ministre Salissou Sahirou Adamou de saisir l’occasion, et au nom des futurs bénéficiaires de ces logements, « pour remercier le Groupe BANGA IMMOBILIER pour la confiance et l’accompagnement à la SONUCI et au-delà à l’Etat du Niger. »

Prenant la parole à son tour, le PDG du groupe BANGA IMMOBILIER, M. Hadi GNANGADOU a fait savoir que le Groupe Banga a scellé avec la SONUCI un mémorandum de 5000 logements, dont le présent programme immobilier constitue une tranche de 1000 logements, économiques et Sociaux de Types F2: F3, et F4 à réaliser dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de réception de l'ordre de service par le département de tutelle

