L’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite, Fahad Aldosari a fait, un don de 3000 carcasses de moutons au ministère de la solidarité, de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille, le mardi 11 juin 2024 à Ouagadougou.

Le Royaume d’Arabie saoudite dans la mise en œuvre de son projet visant à faire bénéficier le Burkina Faso comme d’autres pays, de viande de sacrifice par l’entremise de la Banque islamique du développement (BID) a fait un don de viande sacrificielle. Cette remise a eu lieu, au cours d’une cérémonie, le mardi 11 juin 2024 au sein de l’ambassade du Royaume d’Arabie saoudite sis à Ouagadougou.

Composé de 3000 carcasses de moutons d’un poids de 32 tonnes, ce cadeau est un effort du serviteur des deux Saintes mosquées, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud au profit des Burkinabè, a expliqué l’ambassadeur. Pour lui, cet effort a pour but d’aider les déplacés internes et le peuple burkinabè dans la lutte contre la crise sécuritaire que traverse le pays. « C’est leur contribution pour le Burkina en ce temps de crise alimentaire que travers le pays », a-t-il confié. Le secrétaire générale du ministère en charge de l’action humanitaire, Romain Compaoré, représentant la ministre s’est réjoui de la remise de ce don reçu au profit de couches vulnérables. Selon lui, le don va permettre de soulager un tant soit peu, les populations en difficulté en cette période cruciale où, la question humanitaire est d’actualité. Désiré Compaoré a rassuré que le don sera utilisé à bon escient. « Une répartition a déjà été faite à travers les différentes régions du pays, en mettant l’accent sur les zones à fort défi sécuritaire et les zones à forte concentration des déplacés internes et populations vulnérables », a-t-il déclaré. Le secrétaire générale a fait savoir que les camions sont déjà à pied d’œuvre pour acheminer la viande aux destinataires. Il a remercié le roi de l’Arabie saoudite à travers son ambassadeur au Burkina pour ce don qui témoigne de son avis de la bonne collaboration entre les deux pays. Il a souhaité que de telle coopération puisse se poursuivre pour le grand bonheur des peuples.

Gbetcheni KAMBIRE

(Collaborateur)