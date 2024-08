Ouagadougou : la Police Nationale a mis aux arrêts deux présumés malfrats

La Police nationale met aux arrêts deux présumés braqueurs. Ces individus âgés de la vingtaine s’adonnaient à des actes d’agression et de vols à main armée dans plusieurs quartiers de Ouagadougou et de Ziniaré. ils sillonnaient les artères des villes citées et identifiaient les boutiques et kiosques de transfert d’argent Orange Money.

Après avoir identifié leur cible, l’un d’eux se présentait au gérant comme étant un client qui désire effectuer le retrait d’une somme d’argent d’au moins 500.000 F CFA. Une fois la disponibilité du montant confirmée, il ressort sans effectuer l’opération avec de faux prétextes. Et ils reviennent au moment propice pour le braquage.

Sidwaya.info