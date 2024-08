Le Hanfu est bien plus qu’un simple vêtement, c’est un symbole vivant de la riche histoire et de la culture millénaire de la Chine. Remontant à l’époque des dynasties anciennes, le Hanfu a traversé les âges tout en conservant son authenticité et sa beauté unique. Aujourd’hui, Sabrina Massima, journaliste de Gabon 24, et Marie Wu, journaliste de CGTN Français, portent le Hanfu et se promènent dans le parc Beihai. Une immersion totale dans la culture ancienne.

Source: CGTN Français