Abrogation des décrtes de nomination des commissaires et membres du bureau de la CNDH

Par
JK. Sidwaya
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Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou, le jeudi 16 avril 2026, en séance ordinaire, de 09 H 00 mn à 11 H 50 mn, sous la présidence de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l’étranger.

Lire le Conseil des ministres en cliquant sur le lien ci-dessous.

CONSEIL DES MINISTRES N°13 DU 16 AVRIL 2026

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