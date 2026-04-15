Microfinance: la Caisse populaire de Sig-Nonghin se conforme aux nouveaux textes

La Caisse populaire de Sig-Nonghin a tenu une assemblée générale extraordinaire, suivie de sa 15ᵉ assemblée générale ordinaire, samedi 11 avril 2026, à Ouagadougou.

Les membres de la Caisse populaire de Sig-Nonghin ont examiné et adopté des réformes statutaires, avant de statuer sur les rapports des organes de gestion, lors de son assemblée générale extraordinaire suivie de sa 15ᵉ assemblée générale ordinaire, tenues le samedi 11 avril 2026, à Ouagadougou. Le Président du conseil d’administration (PCA) de la Caisse populaire de Sig-Nonghin, Gustave Compaoré, a indiqué, à l’ouverture des travaux, que la révision des textes s’inscrit dans l’application de la nouvelle loi n°001-2025 ALT, du 13 février 2025, sur la microfinance, entrée en vigueur en février 2026. Selon lui, cette révision vise à améliorer l’image et la crédibilité des Caisses populaires.

Au-delà de leur statut de coopérative, les Caisses populaires ont désormais l’obligation de se conformer aux exigences des autorités de régulation. M. Compaoré a indiqué que les membres sont désormais appelés « coopérateurs et coopératrices. « Etre coopérateur, c’est être acteur et garant de son institution », a-t-il insisté. Gustave Compaoré a fait savoir que les caisses affiliées à la Fédération des caisses populaires du Burkina (FCPB) ont exprimé le besoin d’adapter leurs textes au contexte technologique et réglementaire. « Notre caisse

souhaite être perçue comme une institution respectueuse de la réglementation nationale et sous régionale », a affirmé M. Compaoré.

Des résultats en progression

Le directeur de la Caisse populaire de Sig-Nonghin, Issaka Tiemtoré, a fait savoir que les modifications apportées aux textes ont concerné le statut, le règlement intérieur et la convention d’affiliation.

L’Assemblée générale ordinaire a permis d’adopter le rapport du conseil d’administration, ceux du conseil de surveillance, du comité de crédit, ainsi que le rapport de la direction.

Le représentant de la directrice générale de la FCPB, Salif Traoré, a indiqué cette rencontre a annoncé que la faîtière entend, pour 2026, accélérer la digitalisation à travers l’implémentation de solutions adaptées aux besoins des coopérateurs, l’amélioration des services et le renforcement de l’éducation financière. Revenant sur 2025, il a annoncé que les résultats sont en progression par rapport à 2024, a-t-il conclu.

Parmi les avancées notables en 2025, M. Traoré a cité le changement du Système intégré de gestion (SIG) intervenu en mai 2025 pour la modernisation du réseau, l’interconnexion de la solution mobile Danaya Cash avec les comptes des coopérateurs, la suppression des ordres de paiement. Sur le plan institutionnel, le représentant de la DG du FCPB a fait savoir que 123 bourses scolaires ont été accordées à des orphelins de membres, pour un montant total de 9 050 000 FCFA et quatre écoles construites, à l’occasion du cinquantenaire du Réseau.

Samira KIENORE

(Collaboratrice)