TERMES DE REFERENCE DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA CONCEPTION D’UN LOGOTYPE ASSORTI D’UNE CHARTE GRAPHIQUE DE TAFOUK TV

Objet : Avis d’appel à manifestation d’intérêt pour la conception d’un logotype assorti d’une charte graphique de la télévision de la Confédération des Etats du Sahel dénommée TAFOUK TV.

Les citoyens de l’intérieur et de la diaspora de la Confédération des États du Sahel (AES) sont informés de l’ouverture d’un concours de création d’un logotype assorti de sa charte graphique, avec pour slogan « La télévision de l’Afrique authentique ».

La participation au concours est ouverte aux agences de communication et aux graphistes freelance ressortissants des trois (03) pays de l’AES (Burkina Faso, Mali et Niger). Chaque candidat ne peut postuler qu’une seule fois dans l’un des trois pays.

Les offres de candidatures sont recevables du 30 mars au 20 avril 2026.

Pour plus d’informations sur les conditions et les modalités de participation, veuillez consulter le dossier de l’appel à manifestation ci-joint.

Appel à manifestation d’intérêt pour la conception d’un logotype et l’élaboration d’une charte graphique de la télévision de la Confédération des Etats du Sahel dénommée TAFOUK TV

Contexte et justification

Le 16 septembre 2023, une étape importante a été franchie dans la coopération régionale entre les pays du Sahel avec la signature de la Charte du Liptako- Gourma par leurs Excellences le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’État, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État du Mali, et le Général d’Armée Abdourahamane TIANI, Président de la République du Niger, Chef de l’État.

Par cet acte, les trois chefs d’État ont matérialisé l’engagement commun de leurs pays pour la stabilité et la sécurité régionales. La signature de cette Charte a permis de créer officiellement la Confédération des États du Sahel, qui vise à renforcer la coopération entre ces nations dans un contexte marqué par des défis sécuritaires majeurs.

L’objectif principal de la Confédération est d’établir une architecture collective d’assistance mutuelle, permettant une réponse coordonnée face aux menaces communes. La mise en place de la Confédération intervient dans un contexte marqué par une hostilité persistante et des tensions politiques et sécuritaires amplifiées par la décision des pays membres de se retirer sans délai de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Face à cet environnement géopolitique sous-régional complexe, il devient crucial de développer une stratégie de communication efficace. Celle-ci doit permettre de mieux faire entendre la voix de la Confédération, de faire connaître sa vision à l’échelle sous-régionale, régionale et internationale, et de renforcer sa légitimité face aux enjeux actuels.

Il convient également de souligner que l’espace de communication de la Confédération est largement dominé par les réseaux sociaux à travers des plateformes qui diffusent des informations en son nom. Cette situation nécessite une réponse adaptée pour assurer une communication cohérente, crédible et représentative des valeurs de l’AES.

C’est dans cette optique et afin de porter la voix des peuples de la Confédération de l’AES, de valoriser leurs identités culturelles et de promouvoir les valeurs de souveraineté, de solidarité et de développement partagé, que la télévision a été créée. Cette télévision constitue un outil essentiel pour renforcer et harmoniser la communication des États membres et consolider les liens entre les populations de l’espace AES.

Afin de garantir une identité visuelle forte et cohérente, il est convenable d’élaborer une charte graphique spécifique pour TAFOUK TV. Le slogan de la télévision est : « La télévision de l’Afrique authentique ».

Cette charte graphique vise à asseoir une identité visuelle claire, professionnelle et facilement identifiable ; à renforcer la crédibilité et la visibilité de la télévision auprès des populations et des partenaires internationaux.

Le présent appel à manifestation d’intérêt est ouvert aux ressortissants du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ainsi qu’à la diaspora de ces trois (03) pays, pour sélectionner un prestataire chargé de la conception d’un logotype assorti d’une charte graphique pour TAFOUK TV.

OBJECTIFS

2.1. Objectif général

Il s’agit d’élaborer un logotype assorti d’une charte graphique qui détermine l’ensemble des règles fondamentales d’utilisation des signes qui constituent l’identité visuelle. Cette charte reflète également l’identité, les valeurs et les missions de TAFOUK TV.

2.2. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, il s’agit de :

élaborer et codifier un logotype pour TAFOUK TV (couleurs, polices de caractères, tailles, etc.) ; intégrer des codes visuels liés à la télévision, et à l’information ; définir la typographie pour les documents (papier en-tête) administratifs (polices de caractères, tailles, etc.) ; définir le positionnement du logotype sur les différents supports (autorisés/interdits) ; organiser et harmoniser un contenu de timbre pour les papiers en-tête administratifs ; organiser et harmoniser un contenu de timbre pour les supports de communication; définir des orientations et prérequis pour des déclinaisons du logotype sur les supports suivants : papier en-tête ;

communiqué de presse ;

page de couverture (rapport annuel, bloc-notes, chemise à rabat, etc.) ;

plaquettes/dépliants ;

kakemonos/dérouleur ;

autocollants (différentes tailles) ;

stylos, porte-clés, horloge ;

carte de visite ;

chemise, T-shirt polo, Casquette ;

affiche urbaine (1,2 m²) ;

fanion, Pins.

III. MÉTHODOLOGIE

Le processus de sélection du prestataire chargé de concevoir le logotype et la charte graphique de TAFOUK TV est ouvert aux agences de communication de droit des pays membres de la Confédération et aux graphistes freelance ressortissants des trois pays de l’AES, qu’ils soient résidents ou de la diaspora.

3.1. Conditions de participation

Peuvent prendre part à cet avis, les agences de communication et les graphistes freelance. Les candidats devront joindre à leurs dossiers les pièces suivantes :

une lettre de candidature ;

une fiche de présentation pour les agences de communication;

le CV du graphiste pour les graphistes freelances ;

une liste des références similaires ;

une proposition de logotype ;

une proposition de charte graphique.

3.2. Critères d’évaluation

La sélection se fondera sur les critères suivants :

l’originalité : le logo doit se démarquer des logos existants tout en reflétant une certaine ingéniosité dans sa conception sans pour autant sacrifier la clarté ; la simplicité : le logo devra être lisible, facilement reconnaissable et mémorisable, et avoir une cohérence entre les différents éléments (formes, symboles, texte) ; la typographie : les polices de caractères utilisées doivent être lisibles, adaptées et renforcer le message du logo ; l’harmonie : le choix des couleurs doit être pertinent, harmonieux et avoir un sens psychologique.

Les œuvres proposées devront être en adéquation avec la vision et les missions de TAFOUK TV.

3.3 Critères de pondération

les références techniques du candidat : 10 points

l’originalité de la proposition : 25 points

la pertinence de la note explicative : 25 points

la pertinence et la précision de la charte graphique : 20 points

la qualité des illustrations (déclinaisons possibles du logo) : 20 points

Note globale sur 100

DURÉE

Les candidats disposent d’un délai maximum de vingt-un (21) jours à partir du 30 mars 2026 pour transmettre leurs propositions.

SUPPORTS À FOURNIR

Le logotype et la charte graphique doivent être fournis en supports physique et électronique, en version couleurs et monochrome (en format PNG, JPEG, PDF et EPS).

DÉPÔT DES OFFRES

Les offres sont recevables chaque jour aux heures ouvrables, au Secrétariat général du Ministère en charge de la communication de chaque pays membre :

Burkina Faso :

Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Hôtel administratif, bâtiment du milieu, 2e étage,

Mail : secretariat-sg@communication-culture.gov.bf

souarma3@gmail.com

Tel : (+226) 25 30 33 05

Niger :

Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information.

Bâtiment de Niger Poste,

Mail :

titisad@yahoo.com

Tel : (+227) 96 02 46 03

Mali :

Ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’administration.

Cité administrative, bâtiment 09, 3e étage,

Mail : mkonate@communication.gouv.ml

ceciltounkcommunication@yahoo.com

Tel : (+223) 20 01 90 04

VII. RECOMPENSES ET PROPRIETE

La proposition du logotype et de la charte graphique ne sera pas rémunérée. Elle reste un acte de soutien patriotique et bénévole. Le lauréat recevra les félicitations du Président en exercice de la Confédération.

Le logotype retenu deviendra la propriété exclusive de TAFOUK TV.

TAFOUK est en langue Tamashek ; il signifie « Soleil » en français.