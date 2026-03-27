Journée mondiale de l’eau: La femme et l’accès à l’eau potable au cœur des débats

Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau tenue le 22 mars 2026, le Réseau africain des médias pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène (RAN WASH) en collaboration avec l’Association africaine de l’eau et de l’assainissement (AAEA), a organisé un webinaire le mardi 24 mars 2026 sur le thème « L’eau, source d’égalité : défis et solutions pour l’Afrique ».

Malgré les progrès enregistrés en matière d’eau dans plusieurs pays africains, un nombre important de communautés demeure encore confronté à un accès limité à des services d’eau et d’assainissement. Ces insuffisances affectent particulièrement les femmes et les filles, qui doivent lier la collecte quotidienne de l’eau et l’insuffisance des infrastructures. Pour réduire cette inégalité, la journée mondiale de l’eau a été célébrée sous le thème le thème « L’eau, source d’égalité ». Une manière pour la communauté internationale d’interpeller les dirigeants à la nécessité de favoriser l’accès des femmes à la ressource sans difficulté. C’est dans ce cadre que le Réseau africain des médias pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène a organisé le 24 mars 2026 un webinaire. Il s’est agi de sensibiliser les parties prenantes aux liens étroits entre eau, assainissement et égalité de genre, tout en mettant en lumière les défis auxquels sont confrontées les femmes et les filles quant à l’accès aux services WASH. Au menu, le visionnage d’un documentaire de sensibilisation quant à la difficulté d’accès à l’eau et des panels sur la thématique centrale.

Selon le président du Réseau africain des médias pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, El Hadj Moussa Thiam, la journée mondiale de l’eau constitue un moment privilégié de mobilisation collective autour des enjeux liés à l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à la gestion durable des ressources hydriques. « Le réseau est une plateforme panafricaine rassemblant des professionnels des médias engagés sur les questions relatives au WASH, au climat et au développement durable. Notre rôle est de valoriser les bonnes pratiques et favoriser l’émergence de contenus susceptibles d’influencer positivement les politiques publiques. », a-t-il ajouté.

Pour le directeur exécutif de l’Association africaine de l’eau et de l’assainissement (AAEA), François Olivier Gosso, environ 2,1 milliards de personnes sont privées d’eau potable dans le monde dont 400 millions en Afrique. « Les défis auxquels sont confrontés le continent africain demeure, entre autres, la pression accrue sur les ressources hydriques, les effets du changement climatique, l’insuffisance des infrastructures et des financements », a-t-il indiqué. Il a rappelé la persistance des inégalités de genre car ce sont les femmes et les filles qui sont les premières affectées par le manque d’accès à l’eau, avec des répercussions directes sur leur éducation, leur sécurité et leur autonomisation. « A cet effet, l’AAEA se positionne comme un acteur clé, à travers le renforcement des capacités, la promotion de l’innovation, le développement de partenariats stratégiques et le plaidoyer en faveur de politiques plus inclusives » a-t-il souligné.

Pour le paneliste Yasmine Zongo, les longues distances parcourues pour la collecte de l’eau, l’absence d’infrastructures sanitaires adaptées, ainsi que l’insuffisance de toilettes publiques ou scolaires, affectent directement la vie quotidienne, l’assiduité scolaire des filles et la capacité des femmes à participer pleinement à la vie économique et sociale. Face à cette situation, Mme Zongo a plaidé pour que les femmes ne soient plus seulement considérées comme des bénéficiaires, mais comme des actrices du changement et des solutions.

Fleur BIRBA