Coopération Burkina- Russie: une concertation pour consolider davantage l’axe Ouagadougou-Moscou

Dans la soirée du 15 avril 2026, le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré , a reçu en audience l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso.

Les échanges ont permis de faire le point des dossiers de coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie, avec une volonté partagée de renforcer la collaboration dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la lutte contre la désinformation et la promotion d’une bonne utilisation de l’intelligence artificielle. La coopération entre la Fédération de Russie et la Confédération des Etats du Sahel a également été abordée au cours des échanges, avec en perspective une concertation entre les deux parties, qui sera bientôt organisée dans un pays de l’espace confédéral. Les échanges entre Karamoko Jean Marie Traoré et Igor Martynov ont enfin porté sur le prochain sommet Russie-Afrique ainsi que sur des sujets d’intérêt commun en lien avec les relations internationales.

DCRP/MAE