Investissements dans les secteurs sociaux : l’UNICEF salue l’engagement du gouvernement

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé une audience, le jeudi 16 avril 2026, au directeur exécutif adjoint de l’UNICEF, Ted Chaiban. Les échanges ont porté sur l’état de la coopération entre le Burkina Faso et l’agence onusienne, ainsi que sur les perspectives de renforcement de ce partenariat au profit des secteurs sociaux.

Au cours de l’entretien, Ted Chaiban a salué la qualité de la collaboration entre le gouvernement burkinabè et l’UNICEF, en mettant en lumière les efforts consentis dans des domaines essentiels tels que la santé, l’éducation, l’action humanitaire et l’alimentation. Il a réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner durablement les priorités nationales. Le directeur exécutif adjoint de l’UNICEF a également évoqué sa visite de terrain dans la ville de Dori où il a pu constater les réalisations soutenues par son institution, en partenariat avec les autorités burkinabè.

Ce déplacement hors de la capitale lui a permis d’apprécier la résilience des populations ainsi que les résultats concrets des actions menées en faveur des enfants et des communautés. Le Premier ministre a salué la démarche du directeur exécutif adjoint de l’UNICEF, qui a consisté à se rendre sur le terrain, au plus près des réalités vécues par les populations. Il a rassuré son hôte quant à la volonté du gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts dans les secteurs sociaux, en pleine conscience de sa responsabilité envers les populations, en particulier les enfants.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, réaffirmé la désapprobation du Burkina Faso à l’égard du contenu du rapport intitulé « Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso », en rappelant que le Burkina Faso mène la lutte contre le terrorisme dans le respect de la vie humaine. M. Chaiban a, pour sa part, assuré que son organisation demeurera aux côtés du Burkina Faso pour soutenir les investissements de l’Etat, dans une approche respectueuse de la dignité des populations et de la pérennité des actions engagées.

DCRP/Primature