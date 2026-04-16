Kourittenga: la troupe warba de Kalwartenga prête pour la SNC

Le directeur provincial de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Kourittenga, Loukman Badolo, a assisté, le jeudi 9 avril 2026, la troupe warba de Kalwartenga, dans ses derniers préparatifs pour la Semaine nationale de la culture (SNC) 2026, prévue se tenir à Bobo Dioulasso.

La troupe warba de Kalwartenga, qualifiée pour la Semaine nationale de la culture (SNC) 2026 à Bobo, corrige ses lacunes pour être à la hauteur de l’évènement. Le jeudi 9 avril 2026, une séance de répétition a eu lieu dans la localité, en présence du directeur provincial de la culture du Kourittenga, Loukman Badolo, assisté d’un chef de service de la direction régionale du Nakambé, Emmanuel Sama.

Le responsable de la troupe, Paul Kaboré, a expliqué que celle-ci, vieille de plusieurs années, n’a été révélée au grand public qu’en 2010, lors de sa toute première participation à la SNC. Dès lors, sa troupe a participé ensuite aux éditions de 2012, 2014 et sera au rendez-vous de 2026 pour sa 4e fois.

M. Kaboré s’est dit satisfait de la prestation de son équipe qui vient de se qualifier au niveau régional pour la SNC.

« Nous travaillons toujours à parfaire des pas de danse en tenant compte des observations qui nous ont été faites lors de la compétition au niveau de la région. Nous espérons vraiment remporter le premier prix en cette édition de la SNC à Bobo », a-t-il déclaré.

Il a dit être galvanisé par la visite des responsables de l’administration culturelle qui a assisté sa troupe de ses préparatifs pour la capitale de Guiriko. « Aujourd’hui, ils ont encore marqué leur satisfaction au regard de la prestation que nous avons livrée et c’est à nous de travailler pour rester constant, voire faire plus afin de tirer la chance à notre côté et porter haut le nom de notre région lors de cette édition de la SNC », a-t-il ajouté.

Le directeur provincial chargé de la culture du Kourittenga a indiqué que sa présence auprès de cette troupe warba de Kalwartenga, vise à constater le niveau de la qualité de prestation de la troupe et d’apporter ses observations.

« Cette troupe est prête et nous pouvons compter sur elle pour la SNC de cette année dans la catégorie de la danse traditionnelle », a-t-il déclaré.

Il a encouragé la troupe tout en l’invitant de surtout travailler au respect strict des règles de la compétition afin de sortir leader de sa catégorie à cette édition de la SNC.

Amédée Silga