Malgré les campagnes de sensibilisation sur les effets néfastes de la dépigmentation sur la santé humaine, de nombreuses jeunes filles et dames continuent d’être en quête d’un teint clair par l’utilisation de produits chimiques. Pourtant, les conséquences de ces produits sur la santé sont graves. En effet, l’usage de ces produits expose à des maladies cutanées, des infections, des vergetures irréversibles et même des cancers de la peau. A cela s’ajoutent des complications internes comme l’hypertension ou des atteintes rénales. Face à ce danger, il est impératif de renforcer la sensibilisation, surtout auprès des jeunes, et de promouvoir l’acceptation de soi. Les autorités doivent aussi intensifier les contrôles pour retirer du marché les produits nocifs et protéger durablement la santé des populations.

Fatimata ZOUNGRANA

(Stagiaire)