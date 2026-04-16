Burkina: les Forces combattantes infligent de lourdes pertes aux terroristes et reconquièrent des localités stratégiques

Les Forces combattantes burkinabè ont mené, tout au long du mois de mars 2026, une série d’opérations offensives et défensives d’envergure ayant permis de neutraliser de nombreux terroristes, d’infiltrer des bastions ennemis, de déjouer plusieurs attaques et de reconquérir des localités stratégiques, a appris l’AIB de sources sécuritaires.

Les Forces combattantes poursuivent avec détermination et engagement leurs missions de reconquête territoriale et de sécurisation des populations, malgré les assauts désespérés de l’ennemi. Durant le mois de mars, les FDS et les VDP ont encore consenti d’incommensurables sacrifices pour la mère patrie. Le 30 mars 2026, des unités en patrouille dans la zone de Zimsa, dans la province du Koulpélogo, ont neutralisé plusieurs terroristes à l’issue de combats. Le même jour, leurs frères d’armes de Bomborokui, dans la province des Banwa, ont vigoureusement repoussé une tentative d’attaque, infligeant de lourdes pertes aux assaillants.

Le 28 mars 2026, des criminels venus s’opposer à l’installation des Forces à Diabiga ont été foudroyés avec efficacité, tandis que les unités au sol poursuivaient les rescapés en fuite. Le 26 mars 2026, une position terroriste identifiée dans la région du Nakambé a été verrouillée puis traitée avec succès par les Forces engagées. Du 20 au 23 mars 2026, les Bataillons d’intervention rapide (BIR) 18 et 7 ont conduit une opération dénommée Saniyan dans la zone de Solenzo. Cette manœuvre coordonnée a permis de neutraliser plusieurs combattants terroristes et de désorganiser leurs bases logistiques. Le 19 mars 2026, le BIR 26 a mené une opération d’infiltration à Tiébadi, dans la zone d’Ougarou où un ennemi résiduel a été neutralisé. La veille, le 18 mars, le BIR 27, en infiltration à Tounga, dans la zone de Diapaga, a totalement détruit un groupe d’assaillants à l’issue d’un accrochage. Le 16 mars 2026 a été marqué par deux actions majeures.

A Kossoudougou, dans la zone de Bogandé, une attaque dirigée contre les Forces combattantes a été rapidement contenue puis repoussée. Le même jour, dans le cadre de la reconquête de Petegoli, un commando des Forces spéciales en infiltration a engagé un combat rapproché avec des éléments ennemis. L’opération s’est soldée par une victoire nette des forces loyalistes, avec des dizaines de terroristes neutralisés, l’abandon de leur logistique et la reprise totale de la localité. Le 14 mars 2026, les groupes d’intervention spéciaux des BIR 11 et 30 ont tendu une embuscade à des terroristes dans la zone de Méné, leur infligeant de lourdes pertes.

Cette action faisait suite à une autre opération menée le 13 mars 2026 par le BIR 18 dans la zone de Mawe où plusieurs criminels ont été neutralisés. Le 10 mars 2026, les mêmes unités des BIR 11 et 30 avaient déjà frappé un réseau de ravitaillement terroriste dans la zone de Koogo, perturbant significativement les capacités logistiques de l’ennemi. Le 9 mars 2026, dans le cadre de l’opération Kanga à Djibo, une tentative d’incursion contre les positions du 6e BIR a été déjouée avec succès.

Le 8 mars 2026, un important regroupement de terroristes en préparation d’une attaque a été détecté puis traité avec efficacité par les vecteurs aériens et terrestres, causant de lourdes pertes dans les rangs ennemis. Le 7 mars 2026, deux actions simultanées ont été enregistrées : l’unité Guépard, en patrouille dans la zone de Kongnéré (Koulpélogo), a neutralisé des criminels, tandis que le groupe d’intervention spécial du 18e BIR, en infiltration à Lékoro, a également mis hors d’état de nuire plusieurs terroristes.

Le 6 mars 2026, des criminels ayant attaqué les Forces à Yamba et en fuite vers le Nord-Est ont été interceptés puis neutralisés avec efficacité. Enfin, dès le 5 mars 2026, une attaque contre les éléments du BIR 25 à Pama avait été repoussée avec succès, les assaillants ayant été contraints à la fuite, abandonnant des corps et du matériel de guerre. Selon les sources de l’AIB, ces différentes opérations ont également permis d’assurer le ravitaillement de plusieurs positions avancées et de consolider la présence des Forces combattantes dans des zones stratégiques précédemment sous influence terroriste.

Une centaine de terroristes neutralisés dans le Soum

Après plusieurs jours de renseignements, les Forces combattantes ont lancé, dans la nuit du 13 au 14 avril 2026, une opération aéro-terrestre parfaitement coordonnée dans le Soum. Cette opération a permis de neutraliser plus d’une centaine de terroristes et de récupérer un important arsenal de guerre. Par ailleurs, des chefs terroristes ont été neutralisés dans plusieurs localités durant la première quinzaine du mois d’avril. L’armée burkinabè a mené, du 1er au 13 avril 2026, une série d’opérations offensives combinant actions terrestres et frappes aériennes dans plusieurs localités, notamment dans le Liptako, le Nakambé et la Boucle du Mouhoun, infligeant de lourdes pertes aux groupes armés.

L’opération la plus marquante s’est déroulée dans la nuit du 13 avril 2026, dans la région du Soum. Selon les sources, les services de renseignements ont détecté une concentration massive de combattants terroristes venus de l’Est pour renforcer leurs positions en vue d’attaques d’envergure contre plusieurs points stratégiques. Après confirmation par des vecteurs aériens de reconnaissance, une campagne de frappes a été déclenchée. De puissants bombardements ont visé plusieurs positions ennemies, détruisant leur logistique, notamment des véhicules pick-up, des munitions et du carburant. Les rescapés, tentant de fuir, ont été traqués et neutralisés. Au lever du jour, les éléments du 28e Bataillon d’intervention rapide (BIR) ont été projetés sur le terrain pour une mission de ratissage. Ils ont rapidement écrasé les poches de résistance avant de récupérer du matériel encore utilisable.

Le bilan fait état de plus d’une centaine de terroristes neutralisés, de nombreuses armes récupérées, dont une cinquantaine de fusils d’assaut et plusieurs mitrailleuses lourdes, ainsi que plusieurs dizaines de moyens roulants. Le même jour, le 19e BIR a mené une opération de ratissage dans sa zone de responsabilité, neutralisant des éléments résiduels et récupérant du matériel. Parallèlement, des unités des BIR 10 et 18, en reconnaissance dans la zone de Koumbara, ont également neutralisé des criminels. Le 11 avril 2026, le groupe d’intervention spécial du 18e BIR est intervenu à Mawe, où un binôme terroriste en mission de reconnaissance a été neutralisé.

Le 10 avril 2026, dans la zone de Pétégoli, une dizaine de terroristes à motos, venus observer le dispositif des Forces, ont été suivis jusqu’à leur base logistique située au nord. Une frappe aérienne a permis de les neutraliser et de détruire leur dépôt de munitions et de carburant. Le 9 avril 2026 a été marqué par plusieurs actions simultanées. A Biguimnoghin, dans la région du Nakambé, une attaque terroriste a été vaillamment repoussée par les Forces combattantes. Dans la zone de Kouy, vers Nouna, les éléments du 52e Régiment d’infanterie commando (RIC) ont neutralisé des criminels. Le même jour, dans la région du Soum, une importante réunion de chefs terroristes, localisée par le renseignement, a été confirmée par des vecteurs aériens. S’en est suivie une frappe de précision à l’aide d’un missile, qui a détruit la position.

Le 7 avril 2026, le groupe d’intervention spécial du BIR 29 a neutralisé des criminels dans la zone de Poro. Le 6 avril 2026, une opération d’envergure a permis de détruire un quartier général terroriste dans la forêt de Pama, abritant un chef de haut rang ainsi qu’un centre de fabrication d’engins explosifs improvisés. Le 3 avril 2026, les Forces engagées à Kosse ont neutralisé un binôme terroriste dans la zone de Balanso. Dès le 1er avril 2026, le groupe d’intervention spécial de Tougan avait pris contact avec des éléments ennemis dans la zone de Nassan, marquant le début d’une série d’opérations offensives soutenues.

Par ailleurs, au cours d’une nuit récente, des commandos des Forces spéciales, en manœuvre à la frontière dans la zone de Pétégoli, ont neutralisé des éléments terroristes venus collecter du renseignement. Selon les informations recueillies par l’AIB, ces opérations traduisent une intensification des actions coordonnées entre les unités terrestres et les moyens aériens, contribuant à affaiblir significativement les capacités opérationnelles des groupes armés.

Agence d’information du Burkina