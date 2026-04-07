Réforme du championnat national ligue 3: la FBF et les ligues harmonisent leurs visions

La salle de réunion de la Fédération burkinabè de football (FBF) a abrité, les 3 et 4 avril 2026, à Ouagadougou, un atelier d’appréciation consacré à la mise en œuvre du nouveau format du championnat de la Ligue 3 (L3). Cette rencontre qui a réuni les représentants des différentes ligues régionales, s’inscrit dans la dynamique de réforme engagée par l’instance dirigeante du football burkinabè en vue de renforcer la compétitivité et l’attractivité des compétitions nationales.

Au regard des difficultés que rencontre le championnat national Ligue (L3), la Fédération burkinabè de football (FBF) entend engager des réformes majeures. C’est dans ce sens qu’elle a organisé les 3 et 4 avril 2026, à Ouagadougou, un atelier d’appréciation consacré à la mise en œuvre du nouveau format du championnat de la L3. La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’allocution du président de la FBF, Oumarou Sawadogo. Dans son discours, il a exhorté les participants à privilégier des échanges constructifs et francs, indispensables pour poser les bases d’une réforme efficace.

Il a également présenté la vision de la fédération concernant le nouveau format de la Ligue 3, qu’il considère comme une étape essentielle dans la structuration du football à la base. Durant les 48 heures de travaux, les participants, répartis en groupes, ont examiné en profondeur les réalités du championnat actuel. Plusieurs préoccupations majeures ont été soulevées. Parmi celles-ci figurent l’absence de membres de la Ligue de football amateur (LFA) dans certaines zones, une insuffisance notable d’équipements sportifs tels que les terrains homologués, les tableaux d’affichage ou encore les poteaux de corner.

A cela s’ajoutent des difficultés dans la programmation des commissaires de match ainsi qu’un manque criard de financement, caractérisé par l’absence de subventions, de primes et de sponsoring. Au-delà du constat, les représentants des ligues ont formulé diverses propositions visant à améliorer le fonctionnement de la Ligue 3. Ces suggestions portent notamment sur une meilleure organisation administrative et logistique, un renforcement des moyens matériels et humains, ainsi que la mise en place de mécanismes de financement adaptés.

Pour le président de la FBF, la Ligue 3 constitue un véritable vivier pour les Ligues 1 et 2. Elle joue un rôle crucial dans la formation et l’expression des jeunes talents issus des clubs affiliés et des académies. C’est pourquoi il a insisté sur la nécessité d’une réforme en profondeur, incluant la réduction du nombre d’équipes et une structuration plus rigoureuse du championnat afin de le rendre plus attractif et compétitif. A l’issue des travaux, Oumarou Sawadogo a salué la qualité des échanges et l’engagement des participants. Il a souligné que les contributions recueillies permettront d’orienter les décisions futures.

De son côté, le Secrétaire exécutif de la LFA, Laurent Béré, a exprimé sa reconnaissance aux autorités de la FBF pour l’organisation de cet atelier. Il s’est félicité de la convergence des points de vue, estimant que cette rencontre a permis aux différentes ligues et à la LFA de parler d’une même voix. Il a enfin invité l’ensemble des acteurs à s’impliquer davantage dans l’organisation du championnat de la Ligue 3, condition essentielle pour assurer son développement durable et son rayonnement.

Paténéma Oumar OUEDRAOGO