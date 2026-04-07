Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne : l’ALP s’approprie le message du chef de l’Etat

Le président de l’Assemblée législative du peuple (ALP) a présidé la traditionnelle montée de couleurs des premiers lundis du mois, le lundi 6 avril 2026, au sein du parlement à Ouagadougou.

Le personnel de l’Assemblée législative du peuple (ALP) a marqué la montée des couleurs du mois d’avril par un cérémonial militaire et une exécution publique de l’hymne national. Une occasion saisie par le Président de l’ALP, Ousmane Bougouma pour livrer aux parlementaires et au personnel de soutien, le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Message rendu publique lors du lancement officiel de la première phase de la troisième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Un message qui invite solennellement les populations burkinabè à consommer local. « Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons », est-il ressorti dans ledit discours. Aussi, le message invite les Burkinabè à se départir de l’impérialisme et à rester intègres, car l’impérialisme c’est également dans les assiettes et la mentalité. « L’ennemi est partout, il est ce commerçant véreux qui importe des produits frauduleux pour commercialiser au Burkina », insiste-t-il. Accentuant la sensibilisation, le mot du chef de l’Etat prononcé par le président de l’ALP, indique que les plaines aménagées au Burkina (pole de croissance de Bagré, Sanmendeni, vallée du Sourou) produisent du riz de qualité et toutes autres spéculations.

Nos usines de transformation de tomates mettent sur le marché, de la pâte de qualité. Puis, la question de savoir « qu’avons-nous à aller chercher loin des produits pourtant disponibles sur place » ? Si ce n’est que l’impérialisme a façonné les mentalités en faisant croire que seul ce qui vient de loin est de qualité ? « Soyons des Burkinabè fiers et prospères.

Le Burkinabè nouveau que nous attendons, c’est celui qui choisit de transformer ses habitudes avec conscience, c’est celui qui transmet à ses enfants cette valeur cardinale : le devoir sacré de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons », rappelle le chef de l’Etat. Et l’engagement du consommons burkinabè sonne comme un cri de ralliement pour mettre fin a la domination économique pour aller vers une indépendance vraie. « Il sera un combat de tous les jours, et restera le fer de lance de l’organisation d’une vie, d’un peuple désormais », conseille le message du chef de l’Etat.

Wanlé Gérard COULIBALY