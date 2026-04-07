Invité de la Rédaction: le Coordonnateur national de lutte contre la fraude (CNLF), l’inspecteur principal des douanes, Dr Mohamadi COMPAORÉ

Au Burkina de nombreuses institutions de l’État ont pour mission de lutter contre la fraude sous toutes ses formes, notamment la Douane et la Brigade mobile de contrôle économique, de la répression des fraudes (BMCRF) et de la Brigade nationale anti-fraude de l’or.

La rédaction des Editions Sidwaya a reçu comme invité le mardi 31 mars 2026, le Coordonnateur national de lutte contre la fraude (CNLF), l’inspecteur principal des douanes, Dr Mohamadi COMPAORÉ.

Dans cette séquence, monsieur COMPAORÉ explique les actions menées par la CNLF, contre les produits alimentaires impropres à la consommation comme le riz, la farine, les poulets, les huiles, les cubes et les boites de conserves qui inondent les marchés du Burkina Faso.

Suivez cet extrait !