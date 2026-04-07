Ouagadougou : les maraichers invités à libérer les abords des barrages

Dans un communiqué signé du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou et dont Kantigui a obtenu copie, il est porté à l’attention des maraîchers, des horticulteurs et autres occupants des berges du barrage de Boulmiougou, des barrages n°1, 2, 3 et des zones environnantes qu’il est strictement interdit d’occuper ou d’exploiter les berges et les cuvettes des plans d’eau. Le communiqué précise que ces (…)

Retrouvez On murmure sur https://www.sidwaya.info/numerique/

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89