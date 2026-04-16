Disparition du roi Untaamba: le gouvernement présente ses condoléances

Par
JK. Sidwaya
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Le gouvernement burkinabè a présenté ses condoléances, le jeudi 16 avril 2026, suite à la disparition du roi Untaamba, 33e roi du Gulmu.

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