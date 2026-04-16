Disparition du roi Untaamba: le gouvernement présente ses condoléances

Le gouvernement burkinabè a présenté ses condoléances, le jeudi 16 avril 2026, suite à la disparition du roi Untaamba, 33e roi du Gulmu.
Le gouvernement burkinabè a présenté ses condoléances, le jeudi 16 avril 2026, suite à la disparition du roi Untaamba, 33e roi du Gulmu.
Sidwaya est un quotidien national du Burkina Faso. Ancien journal étatique, il est aujourd'hui considéré comme un journal de référence par la population Burkinabè. Le journal Sidwaya est distribué principalement sur Ouagadougou la capitale, mais également dans les chefs-lieux des différentes régions du Burkina Faso.
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