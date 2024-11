Ouagadougou : la police municipale a saisi 52 tubes de chicha dans un bar à Tampouy

Suite à une plainte pour nuisances sonores et dépravation des mœurs, la Direction de la police de la salubrité et de la tranquillité Urbaine de Ouagadougou a contrôlé et a saisi 52 tubes de chicha et une bouteille de gaz dans un bar à Tampouy dans l’arrondissement N°3 le 06 novembre 2024.

La Police Municipale rappelle les tenanciers des débits de boissons au respect strict des conditions d’exploitation de leurs établissements, particulièrement l’interdiction de la fréquentation des mineurs dans les débits de boissons, la consommation et la commercialisation de la Chicha.

#Sidwaya.info