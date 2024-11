Changement climatique : 2024 en passe de devenir l’année la plus chaude jamais enregistrée

Selon l’observatoire européen Copernicus, l’année 2024 sera la première à dépasser 1,5°C de réchauffement.

Les températures moyennes mondiales ont dépassé de 0,71 °C la moyenne des années 1991 à 2020.

Le record des années les plus chaudes remonte à 1940. Mais il est tout à fait possible que ce record soit basé sur une série temporelle beaucoup plus longue. « 2024 ne sera pas seulement, selon toute vraisemblance, l’année la plus chaude jamais enregistrée, mais aussi la première année civile à dépasser le seuil psychologiquement important de 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle », a déclaré Carlo Buontempo, directeur de Copernicus.

Il faudrait que les températures moyennes tombent à près de zéro dans les derniers mois de 2024 pour que le record ne soit pas battu.

#Sidwaya.info