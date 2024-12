Ouagadougou : Trois réseaux de présumés malfrats démantelés

Dans une opération d’envergure menée à Ouagadougou, la Police Nationale a démantelé trois réseaux criminels impliqués dans des actes de violence et de vol à main armée.

Les individus interpellés, principalement des jeunes d’une vingtaine d’années, pour la plupart des repris de justice, étaient organisés en bandes structurées et évoluaient dans différents quartiers de la capitale.

L’intervention de la Police Nationale, soutenue par la Brigade de Gendarmerie de Boulmiougou et la collaboration active des citoyens, a permis l’arrestation de trois membres de ces réseaux. Trois pistolets automatiques, deux motos et d’autres objets volés ont été saisis.

Ces groupes se livraient à des agressions violentes, ciblant particulièrement les domiciles et certains points sensibles de la ville. Le premier réseau frappait entre minuit et 4h du matin, armé de pistolets automatiques. Ces présumés délinquants ciblaient les ponts et intersections où ils dépossédaient leurs victimes de leurs biens et véhicules. Ils n’hésitaient pas à pénétrer dans les maisons pour accomplir leurs méfaits.

Le deuxième groupe, pour sa part, s’attaquait aux sportifs nocturnes sur l’échangeur du Nord, ainsi qu’aux propriétaires de motos qui oubliaient leurs clés, ou encore aux piétons et cyclistes qu’ils dépouillaient de leurs effets personnels. Le troisième réseau, quant à lui, agissait dans des zones non éclairées, où ils surprenaient leurs victimes en les braquant et en les volant.

Les objets volés étaient ensuite revendus à travers le pays et dans des pays voisins. Une partie des gains étaient utilisés pour l’achat de drogues, tandis que le reste était partagé entre les membres du réseau et leurs complices.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Source : La Police Nationale