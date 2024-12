Assassinats de trois agents du CCVA à Banlo : 5 personnes condamnées à la prison à vie

La chambre criminelle de la cour d’appel de Bobo-Dioulasso, siégeant à Gaoua dans le pôle de Diébougou, est en session pour statuer sur 16 dossiers criminels, principalement des affaires d’assassinats. Cette session se clôturera le 21 décembre. Le premier dossier concerne l’assassinat de trois agents du Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) en 2021, suite à un accident mortel dans le village de Banlo, commune de Broum-Broum, à une vingtaine de kilomètres de Gaoua.

Le procès des accusés dans l’affaire de l’assassinat des trois agents du Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) à Banlo, village de la commune de Broum-Broum, a connu son dénouement, ce mardi 17 décembre 2024 à Gaoua. Dix accusés, dont trois fugitifs, étaient à la barre de la chambre criminelle de la cour d’appel de Bobo-Dioulasso, siégeant à Gaoua dans le pôle de Diébougou depuis le lundi 16 décembre.

Ils sont accusés pour des faits d’assassinat, recels de cadavres, incitation à la commission d’un crime, complicité d’assassinat, complicité de recel de cadavres, actes de vandalisme et détention illégale d’armes à feu et de munition. Plusieurs accusés ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. Il s’agit de Djogaré Kambou, Sonkoté Kambou, Boumité Kambou, Honkoté Kambou et Sami Likiellé Kambou.

Les trois derniers ayant été jugés par contumace. D’autres accusés ont écopé de peines de prison ferme, notamment Lompo Kambou (5 ans) et Sami Zoro Kambou (3 ans). Quant à Yaya Kambou, Luc Kambou et Sami Kambou, aucune charge n’a été retenue contre eux. Ils ont donc été exonérés de toute responsabilité. Les condamnés devront indemniser les familles des victimes.

Chacune des trois familles recevra 50 millions F CFA. En outre, Djogaré Kambou, Sonkoté Kambou, Sami Zoro Kambou et Lompo Kambou devront payer 1 million F CFA pour les dommages causés au véhicule, ainsi que 5 millions F CFA pour les frais juridiques.

Les faits remontent au 27 août 2021, lorsqu’un accident de circulation causé par les trois agents a entraîné la mort d’un enfant. En réaction, des villageois ont lynché les agents à mort.

