IAMGOLD ESSAKANE: recrutement de Co-pilote avion

AVIS DE RECRUTEMENT EXTERNE

La société minière, IAMGOLD Essakane SA, recherche des candidatures de personnes qualifiées pour combler le poste suivant :

DEPARTEMENT : SERVICES GENERAUX

POSTE : Co-pilote avion (01)

Principales responsabilités (liste non exhaustive) :

Les personnes désireuses de faire acte de candidature pour ce poste auront à effectuer les tâches suivantes :

Effectuer toutes les responsabilités confiées par le commandant de bord afin de l’assister dans ses tâches dans le but d’assurer le transport sécuritaire et efficace des passagers ;

S’assurer que l’avion est en état de navigabilité et que tous les documents nécessaires sont remplis et signés ;

Assister le commandant de bord dans les activités d’inspection de l’appareil ;

Procéder à la rédaction de différents rapports et rapporter toutes les anomalies constatées ;

Effectuer toute autre tâche confiée par son supérieur et entrant dans la limite de ses compétences.

Qualifications :

Être titulaire d’une licence CPL/IR/SE valide et délivré par un état membre de l’OACI, une licence ou validation de licence burkinabé serait un plus ;

La qualification caravan C208 et idéalement G1000 serait un plus ;

Être titulaire d’une MCC ;

Justifier d’une expérience de travail d’au moins trois (03) ans serait un plus ;

Être à jour de la visite médicale classe 1 ;

Avoir au minimum 250 heures de vol ;

Être titulaire d’une qualification en langue Anglaise niveau 4 minimum, niveau 5 serait un plus.

Connaissances, compétences et habiletés particulières :

Être capable de travailler dans un environnement multiculturel ;

Avoir une excellente capacité d’analyse et de résolution de problèmes ;

Avoir une maîtrise du Français et de l’Anglais (parlé et écrit) ;

Faire preuve de leadership en matière de sécurité en donnant toujours le bon exemple ;

Être disponible, autonome et rigoureux ;

Être apte à travailler en équipe et sous pression ;

Posséder d’excellentes compétences interpersonnelles ainsi qu’une capacité à faciliter l’engagement de l’équipe ;

Avoir une bonne condition physique ;

Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités.

Rôles et Responsabilités en Santé et Sécurité Environnement et Communautaire (SSEC)

Démontrer, aux niveaux et fonctions respectifs, du leadership et un engagement pour : – S’approprier et respecter les engagements de la politique Santé-Sécurité et la politique de Développement Durable de IAMGOLD Essakane SA – Promouvoir et faire respecter les engagements de la politique Sante Sécurité et politique de Développement Durable dans son secteur – Participer activement à l’atteinte des objectifs de Sante-Sécurité-Environnement (SSE) – Participer à la révision des risques liés à son secteur , aux revues de Direction, aux formations et sensibilisations sur la SSE – Participer aux inspections des lieux de travail et des équipements, aux réunions SSE, aux audits – Faire preuve de leadership en s’impliquant dans le programme MBA (participation quotidienne aux sessions, contrôle inopiné des cartes de travailleurs, etc.) – Elaborer, réviser ou valider les procédures de travail, Méthodes Appropriées de Travail (MAT) et s’assurer que les employés et sous-traitants de son secteur les appliquent correctement – Appliquer soi-même les procédures de travail, ainsi que les Méthodes Appropriées de Travail (MAT) – Réaliser 100% du planning des activités de prévention dans son secteur (IGP, réunions, Tournées de Direction) – S’assurer que toutes les actions correctives de son secteur sont réalisées dans les délais – Permettre aux employés de son secteur de prendre part aux formations et sensibilisations pour lesquels ils sont programmés – Participer aux enquêtes sur incidents – S’assurer que les sous-traitants de son secteur appliquent nos standards en matière de Santé-Sécurité-Environnement – Demeurer vigilent afin de déceler les dangers dans le milieu de travail, non seulement pour lui mais aussi pour ses collègues au moyen des cartes MBA, Analyse Sécuritaire des Taches, du registre de risques – Porter les Equipements de Protection Individuelle requis avant d’effectuer toute tache – Ne pas faire de travaux ou opérer des équipements pour lesquels il n’a pas reçu de formation et d’instruction de son supérieur – Compléter les permis de travail requis avant toute tache (permis d’espace clos, permis de travail à chaud, permis d’excavation, permis de travail à proximité de ligne électrique…) – Se présenter aux visites médicales et rapporter les résultats des examens complémentaires dans les délais demandés – Rapporter à sa hiérarchie tout incident, ainsi que les conditions anormales et évènements qui auraient pu avoir des conséquences afin que des mesures correctives soient mises en place pour éviter de futurs incidents.

Composition du dossier :

une demande adressée au Directeur des Ressources humaines ;

un curriculum vitae ;

des copies des diplômes, attestations et/ou certificats de travail ;

une copie de la carte nationale d’identité ou de l’acte de naissance ;

un casier judiciaire à jour.

Les dossiers de candidature doivent parvenir par courriel à l’adresse suivante avec en objet le titre du poste suivi de votre nom et prénom (s) : Essakane_Recrutement@iamgold.com ou au lien suivant : http://connect.iamgold.corp/Pages/information.aspx?rl=myC au plus tard le mercredi 16 avril à 17H00.

AVIS AUX CANDIDATS :

Ne payer, SOUS AUCUN PRETEXTE, des sommes d’argent à des personnes utilisant le nom de IAMGOLD Essakane SA pour un recrutement.

Les candidatures féminines sont fortement encouragées