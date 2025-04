Autonomisation des jeunes dans la foresterie durable : AFF et ses partenaires lancent la communauté de pratique des jeunes Africains pour les forêts (AY4F) en virtuel

Le Forum Forestier Africain (AFF), l’Université des Sciences Agronomiques de Suède (SLU) et l’Institut Kenyan de Recherche Forestière (KEFRI) lancent la communauté de pratique des jeunes Africains pour les forêts (AY4F) en virtuel, une initiative dédiée à leur autonomisation dans la foresterie durable.

Nairobi, le 31 mars 2025 : AFF en partenariat avec SLU et KEFRI a le plaisir de vous annoncer le lancement de la Communauté de pratique (AY4F), une plateforme interactive conçue pour donner de pouvoir aux jeunes scolaires et professionnels du secteur de la foresterie à travers l’Africaine.

La communauté de pratique servira de cadre de collaboration où les membres peuvent échanger les idées, partager les meilleures pratiques et co-créer des solutions innovantes pour progresser dans la conservation des forêts, améliorer la résilience climatique, et débloquer les opportunités en économie verte. A travers le partage des connaissances, le renforcement des capacités et le réseautage, la plateforme a pour but d’équiper la jeunesse africaine avec les outils et les ressources nécessaires pour faire face aux défis de pression environnementale et contribuer significativement à la gestion durable des forêts.

Les discussions en direct se tiendront du 31 mars au 11 avril 2025, de 12 h à 14 h (heure de Nairobi, Kenya), soit de 9 h à 11 h (temps universel – TU), en ligne via la plateforme Howspace. Le programme comprendra une discussion interactive par chat durant la première semaine, suivie de webinaires en direct lors de la seconde semaine, garantissant une expérience d’apprentissage engageante et dynamique.

Prof Labode Popoola, Secrétaire Exécutif CEO de l’AFF a signalé la signification de l’engagement des jeunes en foresterie :

« Nous reconnaissons le rôle essentiel que joue la jeunesse dans la construction de l’avenir des ressources forestières et arborées en Afrique. En offrant un espace d’engagement inclusif et dynamique, nous façonnons la prochaine génération de leaders en foresterie, en leur fournissant les compétences et les connaissances nécessaires pour impulser un changement positif. »

Dr. Jane Njuguna, CEO de KEFRI, souligne également l’importance de l’évènement en virtuel mis en scène :

« Nous sommes fiers de collaborer avec AFF et SLU sur l’initiative « les jeunes Africains pour les forêts » donnant de pouvoir aux jeunes pour jouer activement le rôle de gardien environnemental et de gestion durable de nos forêts. »

Sara Gräslund, responsable de SLU Global, a souligné le rôle de la jeunesse dans la foresterie durable :

« La jeunesse africaine joue un rôle crucial dans la reconsidération de la gestion durable des forêts. De grandes opportunités existent en reconnaissant cela et en travaillant ensemble avec les jeunes professionnels et scolaires, qui favorisent la résilience climatique, débloquent les opportunités de l’économie verte et construisent l’avenir des forêts. »

Le lancement de la communauté de pratique s’aligne parfaitement avec la mission plus large de l’AFF, qui est de promouvoir la gestion durable des forêts et de garantir que les forêts africaines continuent de fournir des bénéfices écologiques, sociaux et économiques essentiels. Avec le support de SLU et KEFRI, l’initiative facilitera la recherche collaborative, les programmes de mentorat et le dialogue politique pour améliorer la participation de la jeunesse dans la gouvernance forestière et environnementale.

Les jeunes porteurs de changement, les étudiants, les éducateurs, les activistes, les experts et les décideurs politiques du secteur forestier sont invités à rejoindre la communauté de pratique AY4F et à prendre part à ce voyage transformateur vers une Afrique plus verte et durable.

Pour plus d’information ou pour joindre la communauté de pratique AY4F, veuillez visiter : www.afforum.org

Contexte

AfricanYouth4Forests (AY4F) représente une intersection dynamique entre les forêts verdoyantes de l’Afrique et sa vibrante jeunesse. Ancré dans la conviction que l’avenir du continent est intrinsèquement lié à la conservation de ses forêts, cette initiative vise, à travers une communication fondée sur la science, à permettre aux jeunes Africains de transformer leurs aspirations environnementales en actions concrètes.

Le projet se concentre sur le Kenya et le Cameroun, mais vise également, grâce aux médias numériques, aux réseaux et aux collaborations, à atteindre les jeunes à travers tout le continent. Pour un impact optimal, un éventail d’activités est prévu : ateliers, médias numériques, forums de discussion en ligne et participation à des conférences internationales.

Au cœur du projet se trouve l’établissement d’échanges entre les jeunes et la communauté scientifique sur les forêts, leurs menaces et leurs opportunités, tout en encourageant leur engagement en faveur d’une gestion durable des ressources forestières.

AfricanYouth4Forests (AY4F) est une initiative portée par le Forum Forestier Africain (AFF) en partenariat avec l’Université en Sciences Agronomiques de Suède (SLU) et l’Institut Kenyan en Recherche Forestière (KEFRI). Elle est supportée par le Conseil Consultatif des Jeunes (YAC), qui fournit une surveillance stratégique et des conseils sur les questions clés ayant un impact sur la participation des jeunes dans le secteur forestier.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Secrétariat Exécutif-CEO

Forum Forestier Africain (AFF)

United Nations Avenue, Gigiri,

P.O. Box 30677 – 00100, Nairobi, Kenya.

Tel: +254 20 722 4203 I