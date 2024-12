Consommation de la drogue : Oskimo et l’ABPA  sensibilisent en milieu scolaire

En plus du soutien aux personnes déplacées internes (PDI), l’association Les Bâtisseurs de la Paix en Afrique(ABPA) s’attaque à la consommation des stupéfiants en milieu scolaire.

La lutte contre la consommation des stupéfiants s’est invitée au Lycée municipal Vénégré grâce à l’association Les Bâtisseurs de la Paix en Afrique(ABPA). « Le lycée Vénégré est la suite d’une série d’activités de sensibilisation au sein des lycées et collèges de Ouagadougou. Le choix des thématiques dépend des établissements. Nous avons choisi le thème portant sur les méfaits des stupéfiants, la consommation de stupéfiants sur la vie scolaire au regard de la situation géographique du lycée Vénégré », a expliqué la présidente de l’association, Mariam Sawadogo.

Pour Oskimo, artiste et militant contre la toxicomanie depuis 17 ans, ce genre d’initiative est une aubaine. Aux élèves curieux et attentifs, il a conseillé de lutter contre la drogue et les autres stupéfiants. La sensibilisation a ciblé principalement les jeunes, une population vulnérable face aux tentations des stupéfiants. « À 11 ou 12 ans, on peut être tenté par la drogue sans comprendre les conséquences à long terme. Une mauvaise décision peut ruiner toute une vie », a-t-il déclaré. À travers des échanges interactifs, les élèves ont pu découvrir les effets néfastes des drogues sur la santé, les relations sociales et l’avenir professionnel. « J’ai appris que la drogue produit plus de mal que de bien.

De plus, elle comporte beaucoup d’inconvénients. La consommation de la drogue ne m’amènera à nulle part », a affirmé Kimori Pendo Oumou, élève en classe de la première D3. Créée en 2022, l’ABPA a pour mission principale l’amélioration de la qualité de vie des populations au Burkina Faso et dans la sous-région. Elle s’emploie aussi à renforcer la solidarité en favorisant une coexistence pacifique, à soutenir des initiatives visant à promouvoir la paix et l’équité pour réduire les inégalités sociales entre les hommes, les femmes et les enfants, ainsi qu’à augmenter la sensibilisation aux méthodes de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation.

Alassane KERE

Crédit photos : DR