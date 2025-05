Par manque d’argent pour son transport, il vole une motocyclette pour son déplacement

Y.M et M.O ont comparu le mardi 15 avril 2025, devant les juges de la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso. Le premier est poursuivi pour vol, et le second pour recel. Les faits remontent à mai 2024. Y.M s’est rendu ce jour à Bama, à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso pour, dit-il, épauler un particulier dans son travail.

Arrivé par bus sur place, relate, Y.M, il va tenter en vain de joindre celui pour qui il était venu. Il a alors fait un tour vers le marché de Bama, a aperçu une motocyclette avec la clé au contact, et l’a enfourchée en direction de Bobo-Dioulasso. Comme justification de cet acte à la barre, Y.O a laissé (…)

Alpha Sékou BARRY

Yacouba BELEM

