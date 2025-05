Alors que les officines continuent de peindre le Burkina Faso sous les traits d’un pays comateux en proie à un « enfer quotidien », 72 personnes de 16 nationalités différentes viennent de postuler à celle de notre pays, selon le Conseil des ministres. Des demandes qui font suite, selon le ministre chargé de la Justice, à une autre vague importante d’impétrants enregistrée, il y a quelques mois.

C’est la preuve que le pays est plus attractif que jamais et cela pour une raison fondamentale : le leadership éclairé de ses dirigeants et leur discours anti-impérialiste qui rencontrent l’assentiment des couches et classes du continent africain principalement de sa frange jeune. A ceux-là, il faut ajouter tous les altermondialistes qui rêvent d’un monde qui place l’homme plutôt que le capital au centre des relations internationales.

Un développement à visage humain qui est la marque de fabrique des patriotes progressistes dont il serait fastidieux d’énumérer toutes les actions en faveur des couches sociales défavorisées depuis leur accession à la tête de l’Etat. Nous nous contenterons d’en citer deux, à savoir la maîtrise de l’eau et de l’énergie, capitales pour un pays sahélien comme le nôtre et dont l’attractivité pâtit du coût élevé de l’énergie.

Maîtriser l’eau pour accélérer l’essor du secteur primaire et disponibiliser l’énergie pour celui du secondaire, c’est poser les bases d’un réel décollage économique du pays. Quand ce volontarisme s’accompagne d’un discours bien dans l’air du temps on comprend la « Ibrahimania » qui a cours à travers le monde. Ce n’est guère cultiver le culte de la personnalité que de l’affirmer, car, les actions de l’homme parlent pour lui, ainsi qu’il en a été pour plein d’autres à travers le monde.

Pour autant, il ne faut pas se complaire dans cette position contemplative au regard des complots qui se multiplient. Seul le peuple souverain premier et rempart infranchissable peut les tailler en pièce. Il faut donc hâter son organisation et sa culture politique et idéologique pour qu’il soit mieux à même d’appréhender les enjeux de l’heure. La Révolution progressiste et populaire ne réussira qu’au prix de ce travail de conscientisation. Nul doute que les dirigeants ont pris conscience de cette nécessité de donner au pays des ressorts puissants pour sortir de l’ornière. Vive la révolution donc !

Boubakar SY