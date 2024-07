Plus de 150 terroristes neutralisés dans l’opération de Yamba

La prompte réaction du 20e Bataillon d’intervention rapide et des vecteurs aériens, les 25 et 26 juin 2024 à Yamba, a permis de neutraliser plus de 150 terroristes et de saisir une grande quantité de matériel, selon un bilan actualisé fourni, hier dimanche soir, à l’AIB par des sources militaires.

On se rappelle que le 25 juin 2024, des centaines de terroristes ont tenté au niveau de Yamba (Gourma) d’empêcher les éléments du 20e BIR de progresser sur Gayéri.

Le courage et la détermination des boys ont permis d’éliminer beaucoup de criminels avant

que les vecteurs aériens n’interviennent.

Ainsi les ratissages des 25 et 26 juin ont permis de dénombrer 103 cadavres d’assassins sur le champ de bataille et une cinquantaine d’autres cramés par les frappes de drones plus loin.

Les Forces combattantes ont aussi saisi du matériel de guerre.

Mais dès que le 20e BIR a repris le chemin de Gayéri, des assaillants sont sortis de leur cachette pour fuir vers l’Est, sans savoir qu’ils sont observés depuis les cieux.

Un missile va exterminer un premier groupe de terroristes qui marqua une pause sous un grand arbre.

Les terroristes qui s’étaient réfugiés dans des cases au niveau d’un hameau abandonné, sont frappés avec précision.Les opérateurs aériens vont dégainer un missile sur un troisième groupe de criminels qui se croyait en sécurité dans une concession.

Après la région de l’Est, les vecteurs aériens sont allés soutenir des Forces amies, le 27 juin 2024 à Noaka dans le Centre-Nord.

Des criminels en fuite vers le Nord ont été frappés pendant que d’autres vecteurs poursuivent la colonne.

Nos sources précisent que les opérations se poursuivent sur tous les fronts.

Agence d’information

du Burkina