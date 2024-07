Burkina Faso-République bolivarienne du Venezuela : la coopération bilatérale passée en revue

Le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, a reçu en audience l’ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Burkina Faso, Elio Francisco Colmenares Goyo, le vendredi 28 juin 2024, à la Représentation nationale.

Dans l’agenda du vendredi 28 juin 2024 du Président de l’Assemblée législative de Transiton (ALT), Dr Ousmane Bougouma, a figuré la visite de l’ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Burkina Faso, Elio Francisco Colmenares Goyo. Le diplomate vénézuélien a échangé avec le chef du Parlement burkinabè sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Il a rappelé que le Burkina Faso et la République bolivarienne du Venezuela entretiennent des relations d’amitié de longue date qui se poursuivent. D’où l’audience qui lui a été accordée dans le dessein de passer en revue les axes de cette coopération.

« Je remercie le président de l’Assemblée législative de Transition qui m’a donné l’opportunité de le rencontrer mais surtout, de reconsidérer les 24 accords dans le cadre de la coopération entre la République bolivarienne du Venezuela et le Burkina Faso, dont la création d’un groupe d’amitié parlementaire entre les deux pays qui va permettre la visite des membres de l’Assemblée législative de Transition au Parlement du Venezuela », a confié le chef de la diplomatie de la République bolivarienne du Venezuela au Burkina Faso.

Par ailleurs, la création de moyens de communication crédibles et d’une ligne aérienne directe entre les deux pays sera effective, a-t-il assuré. Elio Francisco Colmenares Goyo a dit saisir l’occasion pour aborder avec Dr Ousmane Bougouma, la coopération qu’entretiennent son pays et le pays des Hommes intègres, dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’énergie et du pétrole.

« Nous sommes enchantés de cette visite car, le président de l’Assemblée législative de Transition a été attentif et ouvert au cours de notre entrevue », s’est réjoui le diplomate vénézuélien. A l’occasion, l’ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Burkina Faso a annoncé la tenue de l’élection présidentielle, le 28 juillet 2024.

Boukari BONKOUNGOU

Karl Romann Joseph YAMEOGO

(Stagiaire)