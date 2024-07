Académie de police : 89 cadres prêts à servir

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Kassoum Coulibaly, a présidé la cérémonie de fin de formation de la 8e promotion des élèves-commissaires et officiers de l’Académie de police, le vendredi 28 juin 2024, à Ouagadougou.

La 8e promotion de l’Académie de police composée de 30 commissaires et 59 officiers dont 9 Tchadiens ont reçu leurs épaulettes et transmis le fanion à leurs cadets au cours d’une cérémonie officielle. C’était le vendredi 28 juin 2024 dans l’enceinte de l’Académie de police sise à Pabré, sous la présidence du ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Kassoum Coulibaly.

« Responsabilité des écoles de police dans le renforcement du leadership de commandement au sein de la Police nationale », a été le thème de cette sortie de la 8e promotion baptisée : « Détermination » par le général de brigade Kassoum Coulibaly. «Il faut de la détermination pour combattre les forces du mal », a-t-il lancé, commentant le nom de la promotion.

Selon le délégué général des élèves de la promotion, le commissaire de police André Bamogo, le parcours de la formation a été laborieux et ponctué d’épreuves physiques et psychologiques intenses, de cours théoriques et pratiques et de stages. Au nom de ses camarades, il a rassuré la hiérarchie qu’ils feront en sorte de ne pas la décevoir tout en lui traduisant leur reconnaissance pour la qualité des enseignements reçus.

« Nous promettons de mettre en pratique les enseignements et valeurs reçus. Nous ferons honneur à notre devise partout où le devoir nous appellera », a confié le délégué, André Bamogo. Il a, toutefois, formulé des doléances pour de meilleures conditions de travail. Dans ce sens, il a souhaité l’acquisition d’un car de transport pour faciliter la mobilité des élèves et la connexion haut débit pour faciliter les activités d’apprentissage.

Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Emile Zerbo, a adressé ses félicitations à l’Académie de police pour le travail titanesque qu’elle abat chaque année ainsi qu’aux 89 érudits de la promotion « Détermination ».

« Je retiens que vous êtes bien formés, travailleurs et très disciplinés. Je souhaite que vous maintenez ces qualités», a-t-il dit à l’endroit des promus tout en les exhortant de prôner le sens de responsabilité et de communication avec les autres forces de défense et de sécurité.

Revenant sur les résultats qui ont sanctionné la formation, le directeur général de l’Académie de police, Edmond Tapsoba, a confié que le taux de succès des commissaires de police est de 96,77% avec une moyenne générale de classe de 14,15/20. Et, la moyenne générale de la classe des officiers de police est de 15/20. Le major de la promotion, au niveau des commissaires de police, est Kydenlu Justin Bationo, avec une moyenne de 15,97/20 et au niveau des officiers, c’est le sous-lieutenant de police, Dofinita Bonkian qui vient en tête avec une moyenne de 15,76. Tout en se réjouissant de ces résultats, Edmond Tapsoba a prodigué des conseils aux nouveaux cadres de la Police nationale qui, selon lui, seront d’un grand apport dans le combat engagé contre l’hydre terroriste.

« Soyez des policiers rigoureux et justes avec un sens de management autour d’un même objectif », a-t-il conseillé.

Gbetcheni KAMBIRE

(Collaborateur)